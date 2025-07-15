Почему яблоки, сливы и груши гниют прямо на дереве: методы борьбы с монилиозом

Садовод поделился самыми эффективными советами и народными хитростями, которые позволят выиграть войну с плодовой гнилью.

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Как уничтожить плодовую гниль и спасти урожай / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

Почему гниют яблоки на дереве

Как использовать аспирин для борьбы с грибковыми заболеваниями

Как бороться с плодовой гнилью комплексно

Садоводство - не только источник радости, но и постоянная забота. Одной из самых досадных проблем для садовода является гниение плодов прямо на дереве. Это не только снижает урожайность, но и грозит распространением болезней на другие деревья.

Яблоки, сливы, груши - все эти плодовые культуры подвержены развитию плодовой гнили, которая способна уничтожить значительную часть урожая. Чтобы этого не произошло, важно знать причины гниения и методы эффективной борьбы. Главред узнал, как защитить деревья от гнили, сохранить урожай и предупредить повторное поражение.

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Что делать, чтобы не гнили яблоки на яблоне

Гниение яблок обычно вызвано грибковыми болезнями, прежде всего монилиозом. Чтобы избежать этой проблемы, нужно регулярно обрезать дерево, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию в кроне. Обязательно удаляйте все больные плоды, как на дереве, так и те, что упали на землю. Эффективной является профилактическая обработка фунгицидами в ключевые фазы развития: до цветения, после него и в начале созревания плодов. Также следует не допускать чрезмерного увлажнения почвы под деревом и следить за балансом минерального питания.

Аспирин может быть полезным в борьбе с садовой гнилью благодаря своим противовоспалительным свойствам, утверждает блогер на YouTube-канале "Сад Петровича". Раствор аспирина может помочь защитить растения от грибковых заболеваний, таких как фитофтороз, а также улучшить их общий иммунитет.

Один блистер таблеток аспирина нужно растворить в 10 литрах воды. Раствором следует опрыскать деревья.

Смотрите видео, как народным способом бороться с гнилью на плодовых:

Что делать, когда гниют сливы на дереве

Сливы очень чувствительны к влаге и повреждениям, которые открывают путь для грибков. Если плоды начали гнить, это означает, что дерево, вероятно, поражено плодовой гнилью. В таком случае важно немедленно удалить пораженные сливы и обработать дерево фунгицидами, в частности после цветения. Не менее важным является прореживание завязи, чтобы плоды не касались друг друга. Стоит также избегать механических повреждений во время сбора урожая и предотвращать появление вредителей, которые могут переносить споры грибков.

Совместимость деревьев / Инфографика: Главред

Почему груши гниют на дереве

Груши часто страдают от белой гнили (Botryosphaeria dothidea) или бактериального ожога (fire blight). Чтобы избежать гниения, важно не только бороться с грибковыми заболеваниями, но и вовремя проводить обработку от вредителей. Стоит обратить внимание на сорта, устойчивые к монилиозу, а также поддерживать дерево в хорошем состоянии - без трещин в коре и с правильно сформированной кроной.

Санитарные меры: удаляйте пораженные плоды, "мумии" и больные ветви, что облегчит контроль над инфекцией. Защита от пожнивной инфекционной среды: после опадения листьев дополнительно обработайте фунгицидами или специальным скудным инсектицидом - это минимизирует риск распространения патогенов. Обрезка и дезинфекция инструментов: обеззараживайте секатор после срезания пораженных частей - это снизит перенос возбудителей.

Как бороться с плодовой гнилью

Плодовая гниль - одно из самых опасных грибковых заболеваний, которое способно поразить сад за считанные недели. Для борьбы с ней нужен комплексный подход. Прежде всего - профилактика: своевременная обрезка, санитарная очистка деревьев от пораженных плодов и листьев, правильное формирование кроны.

Второе направление - химическая защита: применение фунгицидов (таких как "Скор", "Хорус", бордоская смесь) несколько раз за сезон. И наконец - агротехнические мероприятия: сбалансированное внесение удобрений, обработка почвы, осенняя побелка стволов. Лишь систематический уход и внимательное отношение к состоянию деревьев помогут сохранить урожай здоровым.

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Об источнике: Сад Петровича Сад Петровича - это украинский YouTube-канал, посвященный садоводству, выращиванию фруктовых деревьев и уходу за приусадебным участком. На канале публикуются видео с практическими советами по прививке, обрезке, лечению деревьев, а также обзоры сортов яблонь, груш, слив, черешен и других плодовых культур. Автор канала делится собственным опытом и наглядно демонстрирует все этапы работ в саду - от посадки до сбора урожая. Особое внимание уделено плодовым болезням, методам борьбы с ними, хранению фруктов, изготовлению компоста и естественным способам подкормки.

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