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Почему яблоки, сливы и груши гниют прямо на дереве: методы борьбы с монилиозом

Руслана Заклинская
15 июля 2025, 18:29
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Садовод поделился самыми эффективными советами и народными хитростями, которые позволят выиграть войну с плодовой гнилью.
Почему яблоки, сливы и груши гниют прямо на дереве: методы борьбы с монилиозом
Как уничтожить плодовую гниль и спасти урожай / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

  • Почему гниют яблоки на дереве
  • Как использовать аспирин для борьбы с грибковыми заболеваниями
  • Как бороться с плодовой гнилью комплексно

Садоводство - не только источник радости, но и постоянная забота. Одной из самых досадных проблем для садовода является гниение плодов прямо на дереве. Это не только снижает урожайность, но и грозит распространением болезней на другие деревья.

Яблоки, сливы, груши - все эти плодовые культуры подвержены развитию плодовой гнили, которая способна уничтожить значительную часть урожая. Чтобы этого не произошло, важно знать причины гниения и методы эффективной борьбы. Главред узнал, как защитить деревья от гнили, сохранить урожай и предупредить повторное поражение.

видео дня

Что делать, чтобы не гнили яблоки на яблоне

Гниение яблок обычно вызвано грибковыми болезнями, прежде всего монилиозом. Чтобы избежать этой проблемы, нужно регулярно обрезать дерево, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию в кроне. Обязательно удаляйте все больные плоды, как на дереве, так и те, что упали на землю. Эффективной является профилактическая обработка фунгицидами в ключевые фазы развития: до цветения, после него и в начале созревания плодов. Также следует не допускать чрезмерного увлажнения почвы под деревом и следить за балансом минерального питания.

Аспирин может быть полезным в борьбе с садовой гнилью благодаря своим противовоспалительным свойствам, утверждает блогер на YouTube-канале "Сад Петровича". Раствор аспирина может помочь защитить растения от грибковых заболеваний, таких как фитофтороз, а также улучшить их общий иммунитет.

Один блистер таблеток аспирина нужно растворить в 10 литрах воды. Раствором следует опрыскать деревья.

Смотрите видео, как народным способом бороться с гнилью на плодовых:

Что делать, когда гниют сливы на дереве

Сливы очень чувствительны к влаге и повреждениям, которые открывают путь для грибков. Если плоды начали гнить, это означает, что дерево, вероятно, поражено плодовой гнилью. В таком случае важно немедленно удалить пораженные сливы и обработать дерево фунгицидами, в частности после цветения. Не менее важным является прореживание завязи, чтобы плоды не касались друг друга. Стоит также избегать механических повреждений во время сбора урожая и предотвращать появление вредителей, которые могут переносить споры грибков.

Совместимость деревьев, деревья инфографика
Совместимость деревьев / Инфографика: Главред

Почему груши гниют на дереве

Груши часто страдают от белой гнили (Botryosphaeria dothidea) или бактериального ожога (fire blight). Чтобы избежать гниения, важно не только бороться с грибковыми заболеваниями, но и вовремя проводить обработку от вредителей. Стоит обратить внимание на сорта, устойчивые к монилиозу, а также поддерживать дерево в хорошем состоянии - без трещин в коре и с правильно сформированной кроной.

  1. Санитарные меры: удаляйте пораженные плоды, "мумии" и больные ветви, что облегчит контроль над инфекцией.
  2. Защита от пожнивной инфекционной среды: после опадения листьев дополнительно обработайте фунгицидами или специальным скудным инсектицидом - это минимизирует риск распространения патогенов.
  3. Обрезка и дезинфекция инструментов: обеззараживайте секатор после срезания пораженных частей - это снизит перенос возбудителей.

Как бороться с плодовой гнилью

Плодовая гниль - одно из самых опасных грибковых заболеваний, которое способно поразить сад за считанные недели. Для борьбы с ней нужен комплексный подход. Прежде всего - профилактика: своевременная обрезка, санитарная очистка деревьев от пораженных плодов и листьев, правильное формирование кроны.

Второе направление - химическая защита: применение фунгицидов (таких как "Скор", "Хорус", бордоская смесь) несколько раз за сезон. И наконец - агротехнические мероприятия: сбалансированное внесение удобрений, обработка почвы, осенняя побелка стволов. Лишь систематический уход и внимательное отношение к состоянию деревьев помогут сохранить урожай здоровым.

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Об источнике: Сад Петровича

Сад Петровича - это украинский YouTube-канал, посвященный садоводству, выращиванию фруктовых деревьев и уходу за приусадебным участком. На канале публикуются видео с практическими советами по прививке, обрезке, лечению деревьев, а также обзоры сортов яблонь, груш, слив, черешен и других плодовых культур.

Автор канала делится собственным опытом и наглядно демонстрирует все этапы работ в саду - от посадки до сбора урожая. Особое внимание уделено плодовым болезням, методам борьбы с ними, хранению фруктов, изготовлению компоста и естественным способам подкормки.

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