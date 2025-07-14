Даже следа не останется: как уничтожить все сорняки только с помощью одного средства

Одно простое средство, которое есть на каждой кухне, поможет избавиться от сорняков.

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Как уничтожить все сорняки только с помощью одного средства/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Что сделать чтобы не росли сорняки во дворе

Как уничтожить сорняки народными средствами

Какое простое средство, которое есть на каждой кухне, поможет с этим справиться

Сорняки могут стать серьезной проблемой, если они появятся во дворе, на террасе или подъездной дорожке. Они могут очень быстро распространяться, поэтому важно удалять их, как только они появляются.

Для того, чтобы избавиться от них, не обязательно покупать какие-то магазинные средства. Есть народные средства от сорняков, которые также будут достаточно действенными в таких случаях.

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Один эксперт по садоводству поделился быстрым трюком с использованием основного ингредиента - соли. Эксперт по садоводству PriceYourJob Гарри Боделл отметил, что этот метод работает, обезвоживая сорняки, пишет express.co.uk.

"Соль препятствует способности сорняков усваивать необходимые питательные вещества, такие как калий, магний и кальций. Нарушение усвоения питательных веществ ослабляет общее состояние здоровья растения, что приводит к его высыханию от обезвоживания и отмиранию. Солевой метод также предотвращает дальнейший рост сорняков. В соли присутствуют определенные ионы, которые могут быть токсичными для растений при накоплении в высоких концентрациях, что препятствует естественным процессам, таким как фотосинтез, что приводит к повреждению клеток и обезвоживанию растения", - пояснил эксперт.

Чтобы приготовить солевой раствор, нужно смешать одну часть соли с двумя частями воды и тщательно перемешать их, чтобы соль растворилась.

После приготовления раствора его следует выливать между тротуарной плиткой или на садовые дорожки.

"В течение ночи раствор высушит растение у корня, что облегчит удаление сорняков на следующий день. Хотя соль может эффективно уничтожать сорняки, она также может накапливаться в песке и почве и влиять на рост других растений. Используйте экономно и только на тех участках, где вы не хотите, чтобы растения росли, поскольку это может повлиять на будущий рост других растений", - одновременно предупредил эксперт по садоводству.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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