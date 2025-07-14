Ни в коем случае не выбрасывать: священник сказал, что делать со старым крестом с могилы

Куда девать деревянный или металлический крест с могилы, если поставили новый памятник? Ответ на этот вопрос дал священник.

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Священник сказал, что делать со старым крестом с могилы/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

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Что делать со старым крестом с могилы

Можно ли его просто выбросить

Когда на могилку кого-то из родных людей мы ставим памятник, то может возникать вопрос, куда девать старый деревянный или металлический крест, который до того стоял на могиле.

Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк. Он отметил, что церковь не запрещает ставить памятники на могилы, но в то же время и не поощряет ставить какие-то дорогие и большие памятники, ведь, по словам священника, "награда наша на небесах".

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"Но если все-таки вы меняете крестик на памятник, то этот крестик, который был, можно поставить на заброшенные могилы, на которых уже сгнил крест. Ну, в таком плане, чтобы там было видно, что там кто-то похоронен, чтобы люди не ходили. Но если вы хотите его выбросить где-то под забор или на свалку - то не годится. Так уж лучше разрезать его на два и положить под памятник, в ту пустоту, которая под памятником. Пусть они не валяются, те кресты, это же мы засоряем окружающую среду", - пояснил отец Алексей Филюк.

Он отметил, что не надо устраивать на кладбище беспорядок - надо следить за тем, чтобы там тоже был порядок.

Смотрите видео о том, что делать со старым крестом с могилы:

Ранее священник сказал, можно ли выносить мусор после захода солнца. Древняя примета говорит, что после захода солнца нельзя выносить мусор, чтобы не навлечь беду на себя и свою семью. Священник сказал, действительно ли это так.

Также ранее священник удивил ответом, можно ли брать дрова с кладбища. В народе издавна верили, что ничего нельзя брать с кладбища, в том числе и дрова. Священник ответил всем, кто придерживается такой приметы.

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О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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