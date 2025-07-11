Можно ли брать дрова с кладбища: священник удивил ответом

В народе издавна верили, что ничего нельзя брать с кладбища, в том числе и дрова. Священник ответил всем, кто придерживается такой приметы.

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Можно ли брать дрова с кладбища/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Вы узнаете:

Можно ли брать дрова с кладбища

Действительно ли есть риск притянуть негатив и болезни, если так сделать

С точки зрения народных верований считается, что нельзя ничего забирать с кладбища, ведь любые вещи с этого места якобы могут принести негатив и болезни, если принести их домой. Поэтому и к дровам с деревьев, которые раньше росли на кладбище, многие относятся с опаской.

Но действительно ли есть риск навлечь на себя и свою семью беду, если брать дрова с кладбища? Ответ на вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

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Священник отметил, что на кладбище в любом случае нужно вырубать лишние деревья, и не стоит допускать, чтобы это место слишком сильно заросло. Но для того, чтобы срубить там какое-то дерево, нужно иметь разрешение на это.

"Можно, а чего же нельзя! Кладбище - это не лес. Там не надо допускать к тому, чтобы росли клены и дубы, ели или даже туи. Не надо допускать до того, чтобы кладбище было похоже на лес. Но на вырубку деревьев на кладбище должно быть документальное разрешение", - отметил священник.

Он отметил, что когда кладбище чистят от лишней растительности, то вырубленные деревья не выбрасывают, чтобы они гнили, а забирают, например, для отопления больниц, админзданий и т.п.

"Если это в селе и чистят у них кладбище, конечно, можно забирать дерево с кладбища и им жечь в печке. Ни греха, ничего плохого в этом нет. Но хорошо то, что кладбище будет чистым, и хорошо то, что в доме будет тепло. То есть вы делаете два добрых дела. Поэтому греха или каких-либо запретов в том, чтобы брать такие деревья, нет", - пояснил отец Алексей Филюк.

Смотрите видео с объяснением, можно ли брать дрова с кладбища:

Как ранее рассказывал Главред, священник дал ответ, где можно хоронить домашних любимцев. Отец Алексей Филюк объяснил, где именно можно похоронить котов, собак или других домашних любимцев после их смерти.

Также ранее священник сказал, можно ли беременной быть крестной. Он объяснил, может ли беременная женщина стать крестной мамой и не навредит ли это ее ребенку.

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О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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