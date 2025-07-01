Где можно хоронить домашних любимцев: священник дал ответ

Отец Алексей Филюк объяснил, где именно можно похоронить котов, собак или других домашних любимцев после их смерти.

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Где можно хоронить домашних любимцев/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Вы узнаете:

Где можно хоронить домашних любимцев

В каком именно месте будет правильно их похоронить

Когда кто-то теряет своего домашнего любимца, то возникает вопрос, где его можно похоронить. В Украине, кроме единственного места в Харьковской области, больше нигде нет официальных кладбищ для животных. В окрестностях Киева есть стихийные кладбища, где люди хоронят умерших кошек, собак и других животных, однако за такие захоронения есть риск получить штраф.

Одним из наиболее распространенных и легальных способов захоронения животных на сегодня является кремация - тело животного сжигают в крематории, а прах возвращают владельцу для дальнейшего захоронения или развеивания.

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Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, где можно хоронить домашних любимцев.

Он отметил, что лично он в случае смерти своих домашних любимцев хоронит их в своем саду под яблонями, ведь в его населенном пункте нет кладбища для домашних животных.

"В Киеве, в Виннице, во Львове есть собачьи кладбища. Там закапывают любимцев и даже памятники им ставят: "Барсик - лучший друг" или "Кошка Мурка - лучшая подруга". У нас такого нет, поэтому я закапываю под яблоней", - сказал священник.

В то же время он отметил, что нельзя хоронить животных, например, в парке, ведь это запрещено. Можно закапывать их на своем приусадебном участке.

Смотрите видео о том, где можно хоронить домашних любимцев:

Как ранее сообщал Главред, отец Алексей Филюк рассказал, почему на похоронах переворачивают стулья и стоит ли так делать. Священник объяснил, действительно ли стоит придерживаться такого ритуала на похоронах.

Также ранее священник удивил ответом на вопрос, сколько раз в день нужно молиться. На самом деле не все догадываются, как часто нужно молиться - отец Алексей Филюк дал разъяснения.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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