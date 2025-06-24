Почему на похоронах переворачивают стулья: священник ответил, надо ли так делать

Священник объяснил, действительно ли стоит придерживаться такого ритуала на похоронах.

https://glavred.info/life/pochemu-na-pohoronah-perevorachivayut-stulya-svyashchennik-otvetil-nado-li-tak-delat-10676054.html Ссылка скопирована

Почему на похоронах переворачивают стулья/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин с видео

Вы узнаете:

Почему на похоронах переворачивают стулья

Действительно ли стоит так делать

Может ли прийти беда, если этого не сделать

Во время похорон часто традиционно покойника выносят из дома и ставят гроб во дворе на стулья. Когда забирают гроб со стульев, то быстро переворачивают стулья. Примета говорит, что если так не сделать, то это якобы может привести к тому, что скоро может умереть еще один человек в этом доме.

О том, действительно ли стоит так делать, и грозит ли беда, если этого не сделать, рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

видео дня

По словам священника, это суеверие, и так не стоит делать.

"Такое нельзя делать... А если не на стульях будет стоять, а на креслах - то что, кресла переворачивать? Если человек должен умереть, то вы даже дом подожгите и огород перегорите вместе с домом, и стулья переворачивайте, что хотите делайте - но если человеку придет завтра умереть, то стулья не помогут", - сказал священник.

Он отметил, что такие суеверия только усложняют людям жизнь.

"Это выдумки людей, как бы сказать, как из средневековья. Иногда бывает, что человек себе такое понапридумывает, и так тяжело жить потом. Поэтому мы, христиане, должны следовать за Христом. Не надо такого делать из-за того, что это языческое и не от Бога, а от сатаны", - добавил отец Алексей Филюк.

Смотрите видео о том, почему на похоронах переворачивают стулья:

Как ранее рассказывал Главред, священник дал однозначный ответ, можно ли носить одежду умерших. Священник ответил, стоит ли верить в примету, которая говорит, что ношение одежды умерших может привести к беде.

Также ранее священник ответил, нужно ли развенчиваться, когда муж и жена разошлись. Священник объяснил, действительно ли нужно идти в церковь и развенчиваться, если венчанная пара разошлась.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред