Почему на похоронах переворачивают стулья: священник ответил, надо ли так делать

Вы узнаете:
- Почему на похоронах переворачивают стулья
- Действительно ли стоит так делать
- Может ли прийти беда, если этого не сделать
Во время похорон часто традиционно покойника выносят из дома и ставят гроб во дворе на стулья. Когда забирают гроб со стульев, то быстро переворачивают стулья. Примета говорит, что если так не сделать, то это якобы может привести к тому, что скоро может умереть еще один человек в этом доме.
О том, действительно ли стоит так делать, и грозит ли беда, если этого не сделать, рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.
По словам священника, это суеверие, и так не стоит делать.
"Такое нельзя делать... А если не на стульях будет стоять, а на креслах - то что, кресла переворачивать? Если человек должен умереть, то вы даже дом подожгите и огород перегорите вместе с домом, и стулья переворачивайте, что хотите делайте - но если человеку придет завтра умереть, то стулья не помогут", - сказал священник.
Он отметил, что такие суеверия только усложняют людям жизнь.
"Это выдумки людей, как бы сказать, как из средневековья. Иногда бывает, что человек себе такое понапридумывает, и так тяжело жить потом. Поэтому мы, христиане, должны следовать за Христом. Не надо такого делать из-за того, что это языческое и не от Бога, а от сатаны", - добавил отец Алексей Филюк.
Смотрите видео о том, почему на похоронах переворачивают стулья:
Как ранее рассказывал Главред, священник дал однозначный ответ, можно ли носить одежду умерших. Священник ответил, стоит ли верить в примету, которая говорит, что ношение одежды умерших может привести к беде.
Также ранее священник ответил, нужно ли развенчиваться, когда муж и жена разошлись. Священник объяснил, действительно ли нужно идти в церковь и развенчиваться, если венчанная пара разошлась.
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Кто такой Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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