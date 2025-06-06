Нужно ли развенчиваться, когда муж и жена разошлись: священник ответил

Вы узнаете:
- Нужно ли развенчиваться, когда муж и жена разошлась
- Что нужно сделать, чтобы обвенчаться с другим человеком
Нередко можно услышать, что когда муж и жена развелись и они являются венчанными, то нужно пойти в церковь и развенчаться.
Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк ответил, действительно ли нужно развенчиваться.
"В нашей церкви Православной в Украине нет такого обряда, как развенчание. Повенчаны и аминь. Но если что-то не сложилось или какие-то такие моменты другие в жизни были, например, бил муж жену, или жена гулящая была и разошлась семья. И, например, мужчина нашел хорошую набожную женщину, хочет жениться, то по благословению епископа - это не моя компетенция - по благословению епископа дается второй брак, чтобы люди жили в браке", - отметил священник.
Он рассказал, что в ПЦУ в целом нет такого, как развенчание, а у греко-католиков есть.
"А если что-то сложилось не так, то из каждой ситуации есть выход. Нет выхода из гроба, потому что уже умер человек. А так то еще выходы здесь есть в жизни", - подытожил священник.
Смотрите видео о том, нужно ли развенчиваться, когда муж и жена разошлись:
Ранее отец Алексей Филюк рассказал можно ли назвать ребенка именем папы или мамы - священник сказал, будет ли "один ангел на двоих". Нередко можно услышать, что если назвать ребенка именем отца, то будет "один ангел на двоих". Действительно ли это так - священник ответил.
Также ранее Главред рассказывал, можно ли носить одежду умерших - священник дал однозначный ответ. Священник ответил, стоит ли верить в примету, которая говорит, что ношение одежды умерших может привести к беде.
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Кто такой Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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