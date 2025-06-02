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Можно ли носить одежду умерших: священник дал однозначный ответ

Алёна Воронина
2 июня 2025, 12:17
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Священник ответил, стоит ли верить в примету, которая говорит, что ношение одежды умерших может привести к беде.
Траур, священник Алексей Филюк
Можно ли носить одежду умерших/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Вы узнаете:

  • Можно ли носить одежду умерших
  • Может ли это навлечь беду

Согласно народным поверьям, нельзя носить одежду умершего, особенно ту, в которой человек был в момент смерти или похорон. Издавна считалось, что сохранение одежды и вещей, которые контактировали со смертью, якобы может переносить негативную энергию или судьбу умершего на того, кто их носит.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, стоит ли верить такой примете.

"Многие люди любят покупать вещи из секонд-хенда. А если хорошая футболка у моего деда была или какие-то хорошие ботинки, то чего их не носить? Конечно, можно носить одежду умерших - что оно имеет одно к другому? Человек умер, остались вещи. Ну, если вы брезгуете вещами умершего, то откажитесь от земельных участков умершего, от квартир умершего, от всего что он имел. Почему только от штанов или от футболки отказываться? Наоборот, у мамы, у которой погиб сын, и футболка самая родная и самая теплая к телу, потому что это ее сыночек носил", - отметил священник.

Он отметил, что носить одежду умершего - это не что-то плохое, это нормально.

"Мы можем носить одежду, которая осталась даже после умерших. А не хотите - подарите кому-то, пусть другие люди носят. Не стоит бояться одежды умерших. Бойтесь грех сделать, без Бога жить", - подытожил отец Филюк.

Смотрите видео о том, можно ли носить одежду умерших:

Ранее отец Алексей Филюк рассказал можно ли назвать ребенка именем папы или мамы - священник сказал, будет ли "один ангел на двоих". Нередко можно услышать, что если назвать ребенка именем отца, то будет "один ангел на двоих". Действительно ли это так - священник ответил.

Также ранее Главред рассказывал, можно ли забирать вещи с кладбища - священник удивил ответом. Примета гласит, что нельзя забирать домой вещи с кладбища. Священник объяснил, действительно ли это так.

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Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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