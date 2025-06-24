Как сказать "анютины глазки" и "одуванчик" на украинском: учитель дала ответ

Учитель украинского языка рассказала, как назвать разные цветы на украинском языке.

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Как на украинском называются цветы "анютины глазки"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Как назвать на украинском цветы "анютины глазки", "одуванчик" и "ирисы"

Как правильно называть на украинском языке еще ряд цветов

Нередко можно услышать, как некоторые цветы называют на украинском языке неправильно. В частности, нельзя употреблять названия "піони", "сірєнь", "анютині глазки", "маргаритки" и т.д., ведь такие слова являются русизмами.

Так как же правильно называть эти цветы на украинском языке? Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

видео дня

Она отметила, что "анютины глазки" правильно на украинском языке называются "зозулині черевички, братки, братчики", а "маргаритка" - "стокротка".

Также правильно употреблять следующие названия цветов:

"одуванчик" – "кульбаба",

"бархатцы" – "оксамитки, чорнобривці, повняки",

"роза" – "троянда",

"георгина" – "жоржина",

"ноготки" – "нагідки",

"васильки" – "волошки, блават",

"ирисы" – "півники",

"пион" – "півонія",

"сирень" – "бузок",

"ландыш" – "конвалія",

"герань" та "пеларгония" – "калачики",

"водяная лилия" – "латаття".

Смотрите видео о том, как правильно назвать на украинском языке разные цветы:

Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.

Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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