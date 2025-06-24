Как сказать "анютины глазки" и "одуванчик" на украинском: учитель дала ответ

Вы узнаете:
- Как назвать на украинском цветы "анютины глазки", "одуванчик" и "ирисы"
- Как правильно называть на украинском языке еще ряд цветов
Нередко можно услышать, как некоторые цветы называют на украинском языке неправильно. В частности, нельзя употреблять названия "піони", "сірєнь", "анютині глазки", "маргаритки" и т.д., ведь такие слова являются русизмами.
Так как же правильно называть эти цветы на украинском языке? Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
Она отметила, что "анютины глазки" правильно на украинском языке называются "зозулині черевички, братки, братчики", а "маргаритка" - "стокротка".
Также правильно употреблять следующие названия цветов:
- "одуванчик" – "кульбаба",
- "бархатцы" – "оксамитки, чорнобривці, повняки",
- "роза" – "троянда",
- "георгина" – "жоржина",
- "ноготки" – "нагідки",
- "васильки" – "волошки, блават",
- "ирисы" – "півники",
- "пион" – "півонія",
- "сирень" – "бузок",
- "ландыш" – "конвалія",
- "герань" та "пеларгония" – "калачики",
- "водяная лилия" – "латаття".
Смотрите видео о том, как правильно назвать на украинском языке разные цветы:
Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.
Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.
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Кто такая Светлана Чернышева?
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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