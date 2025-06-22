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Почему неправильно говорить "китайка" и "корейка": 2 слова означают не то, что все думают

Алёна Воронина
22 июня 2025, 04:35
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На самом деле эти слова нельзя использовать, чтобы назвать жительниц Китая и Кореи - это ошибка. Такие два термина существуют, но имеют совсем другое значение.
Девушка из Кореи, Ольга Багний
Почему неправильно говорить "китайка" и "корейка"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Почему неправильно говорить "китайка" и "корейка" на жительниц Китая и Кореи
  • Как на самом деле назвать жительниц этих двух стран
  • Какое значение имеют слова "китайка" и "корейка" на самом деле

Когда мы называем жителей разных стран, то довольно легко ошибиться и использовать не те термины, которые нужно. Такая ошибка может возникнуть, в частности, со словами "китайка" и "корейка".

Если мы думаем, что именно так правильно будет назвать женщин, которые живут в Китае и Корее, то вы ошибаетесь. На самом деле гражданок этих стран называют другими словами, а эти два слова, которые вы прочитали выше, имеют совсем другое значение.

видео дня

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, как не путать эти слова.

"Как бы вы назвали жительницу Китая и Кореи? Многие ответят "китайка" и "корейка" соответственно. Такие слова есть в украинском языке, но они не о жителях Китая и Кореи", - подчеркнула она.

Багний отметила, что "китайка" - это ткань, также еще есть такой сорт яблок. А "корейка" - это вообще мясо, часть спины животных. А вот жительницу Китая мы называем "китаянка", жительницу Кореи - "кореянка".

"Обратите внимание, мы говорили о "жителях", но не путайте слово "житель" со словом "мешканець". "Мешканець" - это тот, кто живет в помещении - в доме, в квартире. А "житель" - это тот, кто живет в городе, в регионе и в стране", - пояснила она.

Смотрите видео о том, почему неправильно говорить "китайка" и "корейка":

Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.

Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.

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Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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