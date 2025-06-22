Почему неправильно говорить "китайка" и "корейка": 2 слова означают не то, что все думают

На самом деле эти слова нельзя использовать, чтобы назвать жительниц Китая и Кореи - это ошибка. Такие два термина существуют, но имеют совсем другое значение.

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Почему неправильно говорить "китайка" и "корейка"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

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Почему неправильно говорить "китайка" и "корейка" на жительниц Китая и Кореи

Как на самом деле назвать жительниц этих двух стран

Какое значение имеют слова "китайка" и "корейка" на самом деле

Когда мы называем жителей разных стран, то довольно легко ошибиться и использовать не те термины, которые нужно. Такая ошибка может возникнуть, в частности, со словами "китайка" и "корейка".

Если мы думаем, что именно так правильно будет назвать женщин, которые живут в Китае и Корее, то вы ошибаетесь. На самом деле гражданок этих стран называют другими словами, а эти два слова, которые вы прочитали выше, имеют совсем другое значение.

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Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, как не путать эти слова.

"Как бы вы назвали жительницу Китая и Кореи? Многие ответят "китайка" и "корейка" соответственно. Такие слова есть в украинском языке, но они не о жителях Китая и Кореи", - подчеркнула она.

Багний отметила, что "китайка" - это ткань, также еще есть такой сорт яблок. А "корейка" - это вообще мясо, часть спины животных. А вот жительницу Китая мы называем "китаянка", жительницу Кореи - "кореянка".

"Обратите внимание, мы говорили о "жителях", но не путайте слово "житель" со словом "мешканець". "Мешканець" - это тот, кто живет в помещении - в доме, в квартире. А "житель" - это тот, кто живет в городе, в регионе и в стране", - пояснила она.

Смотрите видео о том, почему неправильно говорить "китайка" и "корейка":

Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.

Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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