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Почему неправильно говорить слово "підходящий": как его заменить

Алёна Воронина
21 июня 2025, 04:35
21
На самом деле использовать такое слово означает совершать ошибку - стоит его избегать.
Книги, Светлана Чернышева
Почему неправильно говорить слово "підходящий"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Почему неправильно использовать слово "підходящий"
  • Какими словами его можно заменить

В украинском языке нередко можно встретить слова, которые часто встречаются в ежедневном употреблении среди украинцев, но на самом деле являются ошибочными. Лишь немногие догадываются, что на самом деле таких слов следует избегать.

К таким словам относится, в частности, "підходящий". О том, почему употреблять его неправильно и как стоит его заменить, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

видео дня

"Есть три слова: "личити", "пасувати", "підходити". Когда какое слово вы употребляете? "Пасувати" - это соответствовать требованиям, быть удобным. Например, "таке ставлення до жінок тобі не пасує". "Личити" мы чаще всего говорим о том, когда что-то подходит к внешности, "личить до обличчя". Например, "ця сукня зеленого кольору тобі дуже личить", - объяснила учитель.

Слово "підходити" употребляем тогда, когда это очень нам нужно. Например, "ця робота мені дуже підходить".

"Кстати, слова "підходящий" нет в украинском языке. Заменим его словами "підхожий" и "слушний", - добавила она.

Смотрите видео о том, почему неправильно говорить слово "підходящий":

Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.

Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.

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Кто такая Светлана Чернышева?

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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