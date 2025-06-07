Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Два пастуха отличаются 3-мя деталями: надо найти отличия за 19 секунд

Алёна Воронина
7 июня 2025, 07:10
55
На картинке изображены пастухи с овцами. Надо отыскать, какими именно тремя деталями отличаются две картинки.
Загадка
Где три отличия/ jagranjosh

Знаете ли вы, что головоломки с поиском отличий разработаны для эффективной тренировки мозга? По сути, такие головоломки содержат два похожих изображения, однако между ними скрыты тонкие различия.

Такие загадки созданы для того, чтобы максимально интересно тренировать мозг и развивать внимательность. Эти головоломки прекрасно подходят для всех возрастных групп - как для детей, так и для взрослых. Каждый может стать участником такой непростой, но в то же время интересной игры.

В следующей загадке нужно отыскать три различия между картинками, на которых изображены пастухи, которые пасут овец, пишет jagranjosh.

видео дня

Сначала может казаться, будто бы две картинки одинаковые. Но не стоит попадать в эту ментальную ловушку и верить в то, что отличий там нет. Там точно есть несколько деталей, которые делают эти два изображения неодинаковыми.

Готовы ли вы бросить себе вызов и проверить себя? Тогда можете начинать разгадывать эту головоломку без пауз и без подготовки.

Попробуйте не отвлекаться и разгадать загадку настолько быстро, как вам только удастся.

А следить за временем точно придётся, потому что на головоломку даётся очень мало времени - всего 19 секунд. Непросто будет справиться настолько быстро.

Загадка
Где три отличия/ jagranjosh

Когда разгадаете загадку, можете поделиться ею с родными и друзьями - возможно они также будут не против проверить свою внимательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет найти все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо найти, где число 32 на картинке - это загадка на 5 секунд для самых смелых умников. Эта оптическая иллюзия может сбить с толку даже тех, кто имеет соколиный глаз - найти правильный ответ будет настоящим вызовом.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, сколько лиц на рисунке - только гений угадает за 11 секунд. Нужно быть очень внимательным человеком, чтобы смочь посчитать, сколько на самом деле лиц есть на картинке.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Чем конфликт Трампа и Маска опасен для Украины

Чем конфликт Трампа и Маска опасен для Украины

08:05Мнения
Удар по 9-этажке, десятки раненых и погибшие: РФ массированно ударила по Харькову

Удар по 9-этажке, десятки раненых и погибшие: РФ массированно ударила по Харькову

07:46Украина
Враг активно продвигается: РФ захватила новые населенные пункты на Сумщине

Враг активно продвигается: РФ захватила новые населенные пункты на Сумщине

04:14Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Когда в Украине резко снизится температура: стала известна дата похолодания

Когда в Украине резко снизится температура: стала известна дата похолодания

Изменил после свадьбы: муж Лорак принял сложное решение

Изменил после свадьбы: муж Лорак принял сложное решение

Будет жара +37 и грозовые ливни с градом: Украину накрывает опасная погода

Будет жара +37 и грозовые ливни с градом: Украину накрывает опасная погода

Нужно ли развенчиваться, когда муж и жена разошлись: священник ответил

Нужно ли развенчиваться, когда муж и жена разошлись: священник ответил

Засыпает градом и ломает деревья: лютая непогода накрыла Украину

Засыпает градом и ломает деревья: лютая непогода накрыла Украину

Последние новости

08:05

Чем конфликт Трампа и Маска опасен для Украины

07:46

Удар по 9-этажке, десятки раненых и погибшие: РФ массированно ударила по ХарьковуФото

07:10

Два пастуха отличаются 3-мя деталями: надо найти отличия за 19 секунд

06:10

Очередная ночь террора: что запустила РФ по Украинемнение

05:40

"Враг выполняет приказ Путина": эксперт рекомендует украинцам выезжать из Сум

Летом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на летоЛетом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на лето
05:30

Суперголоволомка: найдите собаку среди кошек за 5 секунд

05:18

После атаки на Киев топливо подешевеет: как заправиться со скидкой

05:03

Большинство ошибается годами: как правильно жарить кабачки

04:35

Как сказать на украинском "половник" и "кувшин": учитель дала ответВидео

Реклама
04:14

Враг активно продвигается: РФ захватила новые населенные пункты на Сумщине

04:00

Ремень безопасности прячет секрет: специалисты раскрыли важную функцию ткани под замком

03:30

Возможны проблемы: водителей призвали не игнорировать один индикатор в авто

02:45

Угроза серии ударов: экс-сотрудник СБУ предупредил о новом обстреле Украины

02:00

Магниты для удачи: какие ТОП-4 знака зодиака всегда выходят победителями

01:41

3 знаки зодиака, которым летнее солнцестояние принесет нереальную удачу

00:50

Россия может повторить массированный удар по Украине: Жданов оценил риски

06 июня, пятница
23:27

Трамп не хочет жестких санкций против России: WSJ узнали, что он задумал

23:01

Банкоматы ПриватБанка прекратят работу: когда ждать восстановления

22:45

Путин выторговывает время для продолжения войны: громкое обвинение Зеленского

22:38

"Готовятся новые шаги": Зеленский - о переговорах делегации в США

Реклама
22:04

Государство выделит по 50 000 грн детям: кто в списке

21:59

Изменил после свадьбы: муж Лорак принял сложное решение

21:24

В Гонконге показали спектакль, в котором Трамп "стреляет" в Зеленского

21:22

Ермак сообщил о подготовке встречи Зеленского с Трампом и назвал вероятные сроки

20:55

Мощные взрывы раздавались один за другим: РФ ударила по Харькову ракетамиВидео

20:42

Цинизм зашкаливает: РФ выдвинула условие для новых переговоров

20:22

РФ может ударить по центру Киева: в Раде навали цели новых российских атак

19:55

Засыпает градом и ломает деревья: лютая непогода накрыла УкраинуВидео

19:47

От адских +34 до прохладных +15: в Украине внезапно изменится погода

19:42

Сумы в опасности: военный эксперт предупредил о новой угрозе

19:22

Какие цветы еще можно посеять в июне: 10 оптимальных вариантов

19:21

Атака подводного беспилотника: раскрыт сценарий удара по Крымскому мосту

19:10

Конфликт Трампа и Маска – приведет ли скандал к импичменту в СШАмнение

19:01

Ночная атака на Киев: патрульные показали первые минуты после удараВидео

18:48

"Без предупреждения": у клиентов ПриватБанка списывают деньги со счетов

18:37

Троицкая поминальная субботу: 5 запретов, которые нельзя нарушать 7 июня

18:25

"Никогда бы не подумал": известный украинский артист назвал размер своей пенсии

18:23

РФ пошла в наступление с новой тактикой: офицер ВСУ назвал "горячее" направление

17:58

"Паутина" сделала свое дело: как ракетная атака РФ разоблачила проблемы с авиацией

17:28

ВСУ перерезали логистику оккупантов: СМИ сообщают об окружении десантников РФ

Реклама
17:16

Десятки тысяч штурмовиков РФ пошли в наступление: в The Telegraph узнали цели

17:13

"Хотел жениться": друзья рассказали о погибших спасателях в КиевеФото

17:12

Супертест на IQ: найдите спрятавшегося оленя в лесу за 7 секунд

17:01

Тела с 8-го этажа упали в подвал: в Луцке РФ убила молодую пару влюбленныхФотоВидео

16:58

Внебрачная дочь Путина "попалась" в галерее Парижа: занимается антивоенным АРТом

16:51

Эксперт раскрыл данные разведки о масштабном перемещении сил РФ в Беларусь

16:41

Доллар ушел в крутое пике: что будет с курсом с 9 июня

16:26

Эксперты назвали 12 продуктов, в которых больше всего клетчатки

16:19

РФ нашла слабое место в обороне ВСУ и продвигается на востоке – DeepState

16:06

Украинцам грозит штраф в размере 34 тысяч гривен: за что и кого будут наказывать

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменськихАни ЛоракВиталий КозловскийКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяФилипп Киркоров
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять