Люди в парикмахерской отличаются 3-мя деталями: отыщете ли вы их за 35 секунд

Девушке в парикмахерской делают прическу. Сначала будет казаться, будто обе картинки одинаковые, но это не так. Надо найти три отличия.

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Надо найти 3 отличия между людьми в парикмахерской/ jagranjosh

Если вы любите разгадывать различные запутанные головоломки, то следующая загадка точно для вас. Не стоит обходить ее стороной - она восхитит своей простотой и одновременно сложностью, которые органично сочетаются и сбивают с толку даже самых умных людей.

Но вы же не из тех, кто боится и так просто сдается? Мы уверены, что вам удастся выйти победителем из этой непростой игры, если приложить немножко усилий.

В новой загадке надо отыскать три отличия между картинками, на которых изображена девушка, которой парикмахерша делает прическу, пишет jagranjosh.

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Сперва будет казаться, будто бы две картинки абсолютно одинаковые. Но мы же помним, что верить этому впечатлению нельзя - оно обманчиво.

Если внимательнее присмотреться, то станет понятно, что рисунки на самом деле имеют несколько отличий, а если точнее, то они отличаются тремя небольшими деталями. Именно эти три детали вам и нужно отыскать.

При этом придется спешить, ведь на разгадывание этой загадки дается немного времени - всего 35 секунд. Да, мы знаем, что вы можете сейчас подумать: "Тоже мне напугали, 35 секунд - это довольно много". Но уверяем вас, что на практике все будет значительно сложнее, чем в теории. Как только вы приступите к выполнению задания, сразу станет ясно, что загадка может отнять даже больше времени, чем дается.

Надо найти 3 различия между людьми в парикмахерской/ jagranjosh

Если вы не из робких и готовы бросить себе вызов - тогда вперед и ни шагу назад.

Когда разгадаете загадку, можете сверить свой ответ с правильным ответом, размещенным внизу этой страницы.

Непросто будет найти все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо найти, где число 32 на картинке - это загадка на 5 секунд для самых смелых умников. Эта оптическая иллюзия может сбить с толку даже тех, кто имеет соколиный глаз - найти правильный ответ будет настоящим вызовом.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, сколько лиц на рисунке - только гений угадает за 11 секунд. Нужно быть очень внимательным человеком, чтобы смочь посчитать, сколько на самом деле лиц есть на картинке.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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