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Как сказать на украинском "макушка" и "челюсть": учитель призвала избегать ошибок

Алёна Воронина
6 июня 2025, 04:35
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На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.
Светлана Чернышева, девушка
Как сказать на украинском "макушка" и "челюсть"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Вы узнаете:

  • Как сказать на украинском "макушка" и "челюсть"
  • Как правильно называть на украинском другие части головы
  • Каких ошибок стоит избегать

Нередко при употреблении некоторых слов в речи встречаются кальки из русского языка. Так, например, время от времени можно услышать, как некоторые употребляют слова "макушка" и "челюсть", хотя на самом деле так в украинском языке говорить неправильно.

Учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" рассказала, как правильно называть различные части головы человека на украинском языке.

Так, вместо "макушка" правильно говорить "маківка", а вместо "челюсть" - "щелепа".

"Давайте называть правильно отдельные участки головы. "МАківка", а не "макушка", "скроня", а не "весок", "потилиця", а не "затилок", "вилиця", а "не скула", "щелепа", а не челюсть", - рассказала учитель.

Смотрите видео о том, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть":

Ранее Главред рассказал, как сказать правильно на украинском - "смажити" или "жарити". На самом деле при употреблении этих слов многие допускают серьезную ошибку.

Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.

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Кто такая Светлана Чернышева?

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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украинский язык Светлана Чернышева
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