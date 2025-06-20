Как сказать "глазунья" на украинском: мало кто знает настоящий перевод

На самом деле неправильно использовать в украинском языке слово "глазунья" - нужно его заменить другим словом.

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Как сказать "глазунья" на украинском/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Как сказать "глазунья" на украинском языке

Какой ошибки стоит избегать

Результат одного из способов приготовления яичницы называют "глазунья". Но не все догадываются, что на самом деле в украинском языке неправильно использовать такое слово, ведь оно российское.

В украинском языке есть свой благозвучный аналог. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Один из самых популярных завтраков в мире - это яичница. Она бывает разных видов. Например, "оката яєчня", - отметила она.

Багний подчеркнула, что яичница, в которой желток не смешан с белком, называется "оката яєчня", а не "глазунья".

"Глазунья" - это российское слово, а украинцы едят на завтрак "окату яєчню", потому что у нас даже яичница имеет глаза. Следит", - добавила она.

Смотрите видео о том, как сказать "глазунья" на украинском:

Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.

Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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