Где 3 отличия между единорогами: только самые внимательные разгадают загадку за 8 секунд

Два сказочных животных изображены на рисунке. Где спрятаны три различия между ними? Именно это вам и нужно выяснить.

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Где три различия между единорогами/ jagranjosh

Загадки бывают такими сложными, что разгадать их бывает не под силу даже самым внимательным людям. Следующая головоломка - не исключение.

Сначала может казаться, что она достаточно несложная. Но не стоит верить этому обманчивому первому впечатлению.

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В этой загадке нужно отыскать три отличия между картинками, на которых изображены сказочные единороги, пишет jagranjosh.

Единороги едут по дороге на скейтбордах. При этом они одеты в шорты, кофту и интересную красную кепку.

Если впервые взглянуть на эту загадку, будет казаться, будто бы единороги одинаковые. Но на самом деле это не так. Когда вы внимательнее присмотритесь к рисункам, станет понятно, что различия между ними все-таки есть, но просто они очень незаметны.

Удастся ли вам их найти? Можете проверить себя прямо сейчас.

Но придется спешить, ведь на разгадывание загадки дается очень мало времени - всего на всего 8 секунд. Мало кто сможет справиться настолько быстро.

Где три различия между единорогами/ jagranjosh

Попробуйте не отвлекаться, максимально погрузиться в задание и разгадать загадку настолько быстро, как вам только удастся.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Непросто будет найти все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, чем отличаются две девушки - только гений головоломок найдет 3 отличия. Какой бы простой ни казалась эта загадка, она на самом деле гораздо сложнее. Разгадать ее смогут только самые внимательные люди.

Также мы рассказывали о загадке, в которой два пастуха отличаются 3-мя деталями - надо найти отличия за 19 секунд. На картинке изображены пастухи с овцами. Надо отыскать, какими именно тремя деталями отличаются две картинки.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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