Чем отличаются 2 котят: только "гений головоломок" найдет 3 детали за 14 секунд

Головоломки бывают настолько сложными, что осилить их смогут не все. Эта головоломка относится именно к таким.

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Чем отличаются два котенка/ jagranjosh

Если у вас был сложный и напряженный день, то разгадывание головоломок может помочь вам немножко отвлечься и провести время интересно и пользой. Но такие загадки будут полезными и утром, ведь помогут "расшевелить" мозг, сделать его более активным и готовым к любым вызовам в течение дня.

Подобные интеллектуальные задания не зря так популярны в наше время. Они универсальны - подходят как для детей, так и для взрослых. И в то же время они выполняют две практически противоположные роли - помочь потренировать мозг и при этом отдохнуть и развлечься.

Если вы являетесь поклонником или поклонницей таких загадок, то предлагаем разгадать вам также следующую головоломку, в которой нужно найти три различия между двумя котиками. Загадка не простая - предупреждаем сразу.

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На картинке мы видим двух котят, которые тянутся к лампе, пишет jagranjosh. Сначала будет казаться, будто бы они оба одинаковые. Но ведь вы не дадите себя обмануть, правда? Если присмотреться, то вы точно увидите там несколько отличий, которые были очень хорошо замаскированы.

Загадку нужно выполнить всего за 14 секунд, поэтому придется спешить.

Чем отличаются двое котят/ jagranjosh

Нужно будет очень хорошо сосредоточиться и попытаться выполнить задание как можно быстрее. А мы желаем вам успеха.

Внизу мы оставили правильный ответ. Когда разгадаете загадку, можете сверить свои ответы с тем, что обозначено на рисунке внизу.

Непросто будет найти все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, чем отличаются две девушки - только гений головоломок найдет 3 отличия. Какой бы простой ни казалась эта загадка, она на самом деле гораздо сложнее. Разгадать ее смогут только самые внимательные люди.

Также мы рассказывали о загадке, в которой два пастуха отличаются 3-мя деталями - надо найти отличия за 19 секунд. На картинке изображены пастухи с овцами. Надо отыскать, какими именно тремя деталями отличаются две картинки.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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