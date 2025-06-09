Сколько пятиугольников на рисунке: только математические гении угадают за 21 секунду

Правильно посчитать пятиугольники на картинке смогут лишь люди с очень мощным интеллектом. Относитесь ли вы к ним? Можете проверить сейчас.

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Сколько пятиугольников на рисунке/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломка - это загадки, которые проверяют мышление, логику и навыки рассуждения человека. Как всегда, такие загадки нельзя решать прямо - к ним нужно подходить с креативным и нестандартным мышлением. Только так удастся быстро добраться до правильного ответа.

Решая такие головоломки, вы можете улучшить свои умственные способности и обострить внимательность и наблюдательность. Эти головоломки очень популярны, в частности, среди молодого поколения, поскольку они помогают им развивать навыки решения проблем и критического мышления.

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В сегодняшней загадке вам предлагается правильно посчитать количество пятиугольников на картинке, пишет jagranjosh.

Непросто будет это сделать, ведь загадка очень запутанная. К тому же есть ограничение во времени - на разгадывание отведена всего 21 секунда. Не всем удастся справиться с задачей настолько быстро - придется спешить.

На картинке мы видим квадрат, который нарисован в другом квадрате. Нужно сосредоточиться и правильно посчитать, сколько именно пятиугольников есть на картинке.

Сколько пятиугольников на рисунке/ jagranjosh

Для этого нужно будет использовать всю свою внимательность, максимально сосредоточиться и не отвлекаться.

Внизу мы оставили правильный ответ.

На рисунке 12 пятиугольников/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, где скрыто правильное слово в головоломке - есть всего 7 секунд для поиска разгадки. От такой загадки просто голова пойдет кругом - среди большого количества неправильных слов нужно найти одно правильное.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой два пастуха отличаются 3-мя деталями - надо найти отличия за 19 секунд. На картинке изображены пастухи с овцами. Надо отыскать, какими именно тремя деталями отличаются две картинки.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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