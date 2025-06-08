В изображении собаки спрятана фигура: кто сможет ее отыскать за 7 секунд

Нужно быть максимально внимательным человеком, чтобы отличить еще одну фигуру на рисунке.

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Надо найти спрятанное лицо за 7 секунд/ Brightside

Оптические иллюзии проверяют наше восприятие, внимательность и аналитические способности. Часто для того, чтобы получилось разгадать такую загадку, нужно применять креативное мышление, ведь простые известные всем логические подходы и методы могут не сработать.

Существуют различные виды оптических иллюзий. Однако всех их объединяет одно - они все сложные для разгадывания, несмотря на то, что сначала кажутся очень простыми.

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В следующей загадке нужно отыскать, где спрятана еще одна незаметная фигура на изображении собаки, пишет jagranjosh.

Когда мы впервые взглянем на этот рисунок, то увидим только морду собаки, и больше ничего. Поэтому сперва будет казаться, будто бы ничего, кроме собаки, на картинке и нет.

Но не стоит доверять этому ошибочному первому впечатлению. Что бы оно вам ни нашептывало на ухо, скоро вы убедитесь, что еще одна скрытая фигура на картинке все-таки есть. Но заметить ее будет сложно.

Задание усложняется еще и ограничениями во времени - на загадку дается всего 7 секунд. Чтобы уложиться в это время, придется очень хорошо постараться.

Нужно найти спрятанное лицо за 7 секунд/ Brightside

Задание удастся выполнить только самым внимательным людям, которые имеют быстрое мышление и "орлиное зрение".

Правильный ответ мы оставили внизу. Когда разгадаете загадку, можете сверить свой ответ с правильным и посмотреть, совпадают ли они.

На картинке видна голова мужчины в шляпе/ Brightside

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, где скрыто правильное слово в головоломке - есть всего 7 секунд для поиска разгадки. От такой загадки просто голова пойдет кругом - среди большого количества неправильных слов нужно найти одно правильное.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой два пастуха отличаются 3-мя деталями - надо найти отличия за 19 секунд. На картинке изображены пастухи с овцами. Надо отыскать, какими именно тремя деталями отличаются две картинки.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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