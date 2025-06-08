Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

В изображении собаки спрятана фигура: кто сможет ее отыскать за 7 секунд

Алёна Воронина
8 июня 2025, 07:10
28
Нужно быть максимально внимательным человеком, чтобы отличить еще одну фигуру на рисунке.

Загадка
Надо найти спрятанное лицо за 7 секунд/ Brightside

Оптические иллюзии проверяют наше восприятие, внимательность и аналитические способности. Часто для того, чтобы получилось разгадать такую загадку, нужно применять креативное мышление, ведь простые известные всем логические подходы и методы могут не сработать.

Существуют различные виды оптических иллюзий. Однако всех их объединяет одно - они все сложные для разгадывания, несмотря на то, что сначала кажутся очень простыми.

видео дня

В следующей загадке нужно отыскать, где спрятана еще одна незаметная фигура на изображении собаки, пишет jagranjosh.

Когда мы впервые взглянем на этот рисунок, то увидим только морду собаки, и больше ничего. Поэтому сперва будет казаться, будто бы ничего, кроме собаки, на картинке и нет.

Но не стоит доверять этому ошибочному первому впечатлению. Что бы оно вам ни нашептывало на ухо, скоро вы убедитесь, что еще одна скрытая фигура на картинке все-таки есть. Но заметить ее будет сложно.

Задание усложняется еще и ограничениями во времени - на загадку дается всего 7 секунд. Чтобы уложиться в это время, придется очень хорошо постараться.

Загадка
Нужно найти спрятанное лицо за 7 секунд/ Brightside

Задание удастся выполнить только самым внимательным людям, которые имеют быстрое мышление и "орлиное зрение".

Правильный ответ мы оставили внизу. Когда разгадаете загадку, можете сверить свой ответ с правильным и посмотреть, совпадают ли они.

Загадка
На картинке видна голова мужчины в шляпе/ Brightside

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, где скрыто правильное слово в головоломке - есть всего 7 секунд для поиска разгадки. От такой загадки просто голова пойдет кругом - среди большого количества неправильных слов нужно найти одно правильное.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой два пастуха отличаются 3-мя деталями - надо найти отличия за 19 секунд. На картинке изображены пастухи с овцами. Надо отыскать, какими именно тремя деталями отличаются две картинки.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Трусит" жесткий шторм: страну атаковала усиленная магнитная буря

"Трусит" жесткий шторм: страну атаковала усиленная магнитная буря

06:30Синоптик
Ее назначили только две недели назад: что известно о погибшей женщине в Харькове

Ее назначили только две недели назад: что известно о погибшей женщине в Харькове

23:44Украина
Минус Су-35, вертолеты и локомотив с техникой: Зеленский рассказал о новых ударах ВСУ

Минус Су-35, вертолеты и локомотив с техникой: Зеленский рассказал о новых ударах ВСУ

22:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Грозовые ливни, град и шквалы: в Украину идет настоящий Армагеддон

Грозовые ливни, град и шквалы: в Украину идет настоящий Армагеддон

Мощная украинская баллистическая ракета взорвала КП россиян за 300 км – эксперт

Мощная украинская баллистическая ракета взорвала КП россиян за 300 км – эксперт

День Святой Троицы 8 июня: что категорически нельзя делать в этот день

День Святой Троицы 8 июня: что категорически нельзя делать в этот день

8 июня – Троица: народные приметы и что нельзя делать в этот день

8 июня – Троица: народные приметы и что нельзя делать в этот день

Удары по ядерным ракетоносцам РФ: в ВСУ сделали важное заявление

Удары по ядерным ракетоносцам РФ: в ВСУ сделали важное заявление

Последние новости

07:10

В изображении собаки спрятана фигура: кто сможет ее отыскать за 7 секунд

06:30

"Трусит" жесткий шторм: страну атаковала усиленная магнитная буря

06:00

Трамп поругался с Маском: красиво, но не важномнение

05:50

Необычный ребус: найдите 3 отличия в изображении единорога за 23 секунды

05:03

Гороскоп на завтра 9 июня: Близнецам - большое достижение, Ракам - проблемы

Летом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на летоЛетом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на лето
04:35

Почему не стоит использовать слово "дедлайн": учитель объяснилаВидео

03:30

Бунт в Москве или дворцовый переворот: неожиданный сценарий смены власти в РФ

03:00

Ссора Трампа и Маска: президент США жестко обозвал миллиардера

02:30

Подкормка томатов от А до Я: как получить роскошный урожайВидео

Реклама
07 июня, суббота
23:44

Ее назначили только две недели назад: что известно о погибшей женщине в ХарьковеФото

23:23

Ссора Трампа и Маска: нам нужно радоваться или переживать?мнение

22:27

Минус Су-35, вертолеты и локомотив с техникой: Зеленский рассказал о новых ударах ВСУ

22:10

"С метастазами в печень и кости": звезда украинского телевидения сообщила о раке

22:03

Процесс был сорван: на когда перенесли обмен телами погибших и пленными

21:16

Десятки раненых, "тяжелые" лежат на земле: жуткие детали атаки на ХарьковФотоВидео

21:14

"Осталось несколько единиц": генерал раскрыл потери РФ после операции "Паутина"

19:52

"Его отравили": украинский известный певец в критическом состоянии

19:38

За дорогую еду в аэропорту не придется платить - правило, о котором знают единицы

19:32

Грозовые ливни, град и шквалы: в Украину идет настоящий Армагеддон

18:59

Угроза переброски десятков тысяч военных: прогноз нового наступления из Беларуси

Реклама
18:56

Есть жертва и много раненых: РФ ударила прямо по центру ХарьковаФото

18:52

В РФ горит склад с деталями для БпЛА - в небо поднимается огромный столб дымаВидео

18:32

"Мы не знаем": врачи назвали прогнозы больному путинисту Киркорову

18:22

F-16 мог сбить российский Су-35 ракетой с первого пуска – Defense Express

17:56

День Святой Троицы 8 июня: что категорически нельзя делать в этот день

17:16

Первое за 28 лет "золото": Онофрийчук победила на Евро в личном многоборьеВидео

17:09

Ядерные бомбардировщики РФ в огне: СБУ показала новое видео операции ПаутинаВидео

16:48

Германия модернизирует армию до 2028 года из-за угрозы со стороны РФ

16:38

Цены взлетели на 13% за неделю: в Украине резко дорожает популярный продуктФото

16:35

От машины ничего не осталось: в Днепре взорвали авто прокурора

16:28

"Это надо исправить": что не так с памятником Нины Матвиенко и как он выглядит

16:16

Под угрозой 250-тысячный город: в DeepState назвали направление наступления РФ

15:50

В Затоке на мине в море подорвались двое мужчин – копы призвали к осторожности

15:30

РФ заявила о срыве обмена пленными и телами - в Украине прояснили ситуацию

15:23

"Вернутся в Украину": беглецы Винник и Потап попали под раздачу

15:23

Как леди держат чашку для чая и кофе: правила этикетаВидео

14:58

Похолодание накроет Украину: когда температура резко снизится

14:47

Может ли РФ воевать "вечно": появился неожиданный прогноз сроков окончания войныВидео

13:55

8 июня – Троица: народные приметы и что нельзя делать в этот день

13:43

Есть ли угроза удара тысячи дронов РФ за ночь: в ВСУ объяснили, к чему готовиться

Реклама
13:42

Слышат ли нас умершие люди: священник ответилВидео

13:33

Какой мёд самый полезный и чем отличается майский мёд от обычного

13:02

"Укрпочта" вводит новые правила получения отправлений – что изменится

12:33

Мощная украинская баллистическая ракета взорвала КП россиян за 300 км – эксперт

12:27

"Никаких ограничений": известный певец рассказал об отношениях с Тиной Кароль

12:00

Сколько животных на рисунке: только люди со "зрением орла" угадают за 7 секунд

11:55

Двойное убийство: в Бельгии зарезали жену и дочку бойца ВСУ

11:49

"Празднуем вторую годовщину": бывшая жена Комарова удивила признанием

11:40

Удары по ядерным ракетоносцам РФ: в ВСУ сделали важное заявление

11:22

Что можно сделать из сливы на зиму без консервации

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменськихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп Киркоров
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять