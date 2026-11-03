Украина может противостоять баллистике РФ без "Patriot": Зеленский раскрыл план

Starshield может усилить защиту от баллистических атак. Зеленский рассказал, как доступ к системе поможет выявлять пусковые установки РФ.

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Как защитить Украину от баллистических ракет РФ - Зеленский раскрыл подробности бесед с Трампом / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Как Украина может противостоять российской баллистике

Зеленский несколько раз просил Трампа открыть доступ к Starshield

Президент объяснил, как это поможет защитить гражданское население

Страна-агрессор Россия ежедневно применяет баллистические ракеты против Украины, а Киев до сих пор не имеет полного доступа к американской спутниковой системе Starshield, которая могла бы помочь блокировать их запуски. Президент Владимир Зеленский в интервью PBS NewsHour заявил, что неоднократно поднимал этот вопрос перед президентом США Дональдом Трампом, однако решение зависит не только от американского лидера, но и от SpaceX.

Главред выяснил, как Украина может противодействовать баллистическим ракетам РФ с помощью Starshield и какую роль в этом играет Трамп.

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Как Украина ответила на кибератаку России

В интервью PBS NewsHour президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия атаковала украинскую систему оповещения о воздушных атаках. По словам главы государства, речь идет об очередной попытке дестабилизировать ситуацию внутри страны и посеять панику среди гражданского населения.

Журналистка Амна Наваз обратила внимание, что украинское приложение, которым пользуются граждане для получения уведомлений об угрозах, начало рассылать ложные оповещения о химической и ядерной опасности. В то же время российские власти заявили об аналогичной проблеме в своей системе оповещения.

Зеленский подчеркнул, что Украина рассматривает такие действия как часть масштабной кампании против гражданской инфраструктуры. Он напомнил, что ранее российские кибератаки были направлены на банковскую систему, пенсионное обеспечение и социальные сервисы.

"Они атаковали нашу систему. Это была кибератака - одна из сотен и тысяч таких, которые россияне ранее осуществляли против банковской системы, пенсионной системы, системы социальной поддержки и многих других систем помощи гражданскому населению", - сказал президент.

Глава государства также подтвердил, что Украина провела соответствующую кибероперацию после установления причастности России к атаке. По его словам, решение было принято после того, как украинские специалисты и разведка выяснили характер действий противника.

"Мы - как всегда, мы заявляли, и я подчеркивал это несколько раз, - что реагируем только на их атаки", - заявил Зеленский.

Он подтвердил, что украинская сторона ответила на действия России, однако не уточнил, какие именно системы стали целями и каких результатов удалось достичь.

Почему Украина возобновила удары по российской энергетике

Особое внимание в интервью президент уделил украинским ударам по российским энергетическим объектам. Этот вопрос стал особенно актуальным на фоне призывов Дональда Трампа и его представителей к энергетическому перемирию.

Американский президент ранее просил Украину воздержаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Зеленский пояснил, что Киев согласился на такое условие, но ожидал аналогичных действий от Москвы.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

По словам главы государства, украинская сторона была готова не наносить удары по российским НПЗ при условии, что Россия прекратит удары по украинской энергетической инфраструктуре. Однако договоренность не была выполнена, а российские атаки продолжились.

"Я ответил: „Хорошо, мы не будем, если Россия не будет атаковать нашу энергетическую систему". А Россия сделала это несколько раз. И это были ужасные атаки, масштабные атаки, очень жестокие по отношению к нашему народу. У нас были огромные проблемы с электроснабжением. И именно поэтому мы ответили", - пояснил Зеленский.

Президент отметил, что украинские удары направлены на объекты, имеющие значение для российской экономики и военных возможностей. Речь идет, в частности, о нефтеперерабатывающих заводах, нефтяной инфраструктуре, газовых объектах и производстве дизельного топлива.

Киев также обращался к Трампу с просьбой поговорить с Владимиром Путиным о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру. Зеленский подчеркнул, что Украина поддержала инициативу американского президента, но не получила аналогичной реакции от России.

"Мы не будем атаковать их нефтеперерабатывающие заводы. Я надеюсь, что они - в конце концов - по крайней мере поддержат решение не атаковать нашу энергетическую систему. Но они атаковали. Все эти дни они атаковали нас. И в конце этих четырёх дней мы ответили", - сказал глава государства.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Кто мог ограничить работу Starlink и Starshield для Украины

После объяснения причин украинских ударов по энергетике журналистка PBS NewsHour спросила Зеленского о работе спутниковых систем Starlink и Starshield, принадлежащих компании SpaceX Илона Маска.

В конце прошлого месяца работа систем была замедлена, что вызвало вопросы относительно их доступности для украинских военных. Маск утверждал, что ответственность за это несет президент США, тогда как Трамп отрицал свою причастность.

Зеленский предположил, что решение могло быть результатом взаимодействия американских властей и SpaceX. В то же время он подчеркнул, что не располагает полной информацией о механизме принятия решения и не может назвать конкретных ответственных лиц.

"Технически Илон и SpaceX могут замедлить работу, могут остановить её, а затем тактически возобновить - да. И сейчас это работает", - отметил президент.

Илон Маск / Инфографика: Главред

Он также пояснил, что не уверен в возможности самостоятельного вмешательства Маска в работу Starshield, поскольку эта система имеет военное назначение и является правительственной версией спутниковой связи.

"Я не уверен, что он может это сделать с помощью Starshield, ведь это военная система. Это правительственная версия. Я не уверен, что он мог бы сделать это лично, самостоятельно, без каких-либо представителей американского правительства", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что не знает, кто именно с американской стороны мог одобрить такие действия. По его словам, определенные переговоры между представителями сторон, вероятно, имели место, однако их детали остаются неизвестными.

"Но я не знаю, кто именно с американской стороны, из правительства, это сделал, кто ему разрешил. Думаю, это был диалог между некоторыми людьми, и в ходе этого диалога было принято решение, которое оказалось для нас негативным", - заявил глава государства.

Почему Зеленский не уверен в поддержке Украины со стороны Маска

Вопрос доступа к спутниковым системам стал поводом для обсуждения отношений Зеленского с Илоном Маском. Президент Украины напомнил, что в начале полномасштабной войны они общались и обсуждали различные вопросы.

Зеленский поблагодарил Маска за Starlink, который стал важным инструментом связи для Украины. В то же время он отметил, что некоторые публичные заявления американского предпринимателя в отношении Украины не соответствуют той позиции, которую Киев хотел бы видеть со стороны партнера.

"Честно говоря, я не знаю. Я очень хотел поговорить с ним о различных вопросах", - сказал президент.

По словам Зеленского, он неоднократно выражал благодарность за оказанную помощь, однако после последних событий ожидал контакта с представителями SpaceX.

"Я был очень благодарен за Starlink. И мы действительно очень благодарны за это. Мы всегда были очень благодарны за это. Но иногда его прежние заявления о нас, об Украине, его... Я имею в виду, что это не проукраинская позиция", - отметил глава государства.

Президент также подтвердил, что после замедления работы спутниковых систем не общался с Маском. Он хотел обсудить ситуацию, однако, по его словам, представители компании не связались с украинской стороной.

"Но я хотел поговорить с ним после - после всех этих действий со стороны SpaceX, да, но они не связались с нами", - сказал Зеленский.

Как Starshield может помочь Украине блокировать баллистические ракеты РФ

Главным вопросом интервью стала возможность использования американских спутниковых технологий для противодействия российским баллистическим ракетам. Зеленский пояснил, что снятие ограничений с системы Starshield могло бы изменить возможности украинской противовоздушной обороны.

По словам президента, Украине нужны не только дополнительные ракеты для систем Patriot, но и технологические инструменты, которые помогут обнаруживать и пресекать баллистические запуски. Он подчеркнул, что речь идет прежде всего о защите гражданского населения от ежедневных атак.

"Россия не сможет ежедневно применять против нас баллистические ракеты, потому что мы будем блокировать их запуски. Все сводится к оружию. Все сводится к баллистическим атакам против наших граждан", - заявил Зеленский.

Starlink / Инфографика: Главред

Президент уточнил, что предлагаемое использование Starshield носит оборонительный характер. Украина не планирует применять систему для массированных ударов по российской территории, а хочет получить возможность обнаруживать баллистические пусковые установки.

Зеленский рассказал, что неоднократно обсуждал этот вопрос с Трампом. По его словам, президент США понимает потребности Украины, но окончательное решение в значительной степени зависит от SpaceX.

"Я сказал президенту: „Послушайте, у вас никогда не хватит ракет „Patriot", чтобы обеспечить ими и Ближний Восток, и нас", - ведь мы знали, что он предоставит и предоставляет больше Ближнему Востоку", - рассказал глава государства.

"Patriot" / Инфографика: Главред

Зеленский пояснил, что доступ к Starshield позволил бы украинским военным выявлять места расположения российских баллистических пусковых установок и наносить по ним удары. По его словам, это могло бы снизить риски для гражданского населения.

"Только одно: откройте доступ к Starshield, и мы заблокируем их баллистические пусковые установки. Это очень поможет спасти жизни гражданского населения", - сказал президент.

Он добавил, что поднимал этот вопрос перед Трампом как минимум три-четыре раза. Американский лидер, по словам Зеленского, отвечал, что попробует помочь, однако полномочия по доступу к системе в основном принадлежат SpaceX.

"Да, он сказал, что попробует. Это не зависит от него. Он сказал, что это в основном зависит от SpaceX. Он сказал, что поддерживает нас. И я был очень благодарен", - отметил Зеленский.

Президент также уточнил, что Украина будет использовать Starshield исключительно для обнаружения и поражения баллистических пусковых установок, а не для атак на российскую энергетику.

"То есть это нужно именно для того, чтобы атаковать пусковые установки, потому что без Starshield очень опасно - проводить масштабные атаки", - пояснил глава государства.

Почему Зеленский назвал отношения с Трампом эмоциональными

Отдельный блок интервью был посвящён отношениям Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Журналистка PBS NewsHour напомнила о предыдущих заявлениях американского лидера в отношении украинского президента, а также о смягчении ограничений против России и соглашении о российском дизельном топливе.

Зеленский охарактеризовал нынешние отношения с Трампом одним словом - "эмоциональные". Он пояснил, что во время войны Украина вынуждена учитывать прагматические интересы партнеров, однако не может игнорировать факт российской агрессии.

"Потому что, знаете, это… иногда в этой войне нам нужно быть прагматичными. Кто враг? Кто начал эту войну? Путин. Не ищите хороших слов, чтобы описать его. Не уверен, что это поможет", - сказал президент.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Глава государства также отреагировал на аргументы о влиянии российского дизельного топлива на цены в США. По его словам, поддержка Украины должна рассматриваться не только как политическое решение, но и как инструмент защиты безопасности Европы и стран НАТО.

"Итак, если мы говорим о прагматических вещах, мы должны поддерживать Украину, потому что она должна быть сильной, иначе Путин продвинется дальше в Европу и в разные части стран НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что укрепление Украины важно для США, поскольку в случае дальнейшего продвижения России американской стороне придется принимать сложные решения.

"Поэтому лучше укрепить Украину, ведь на самом деле мы защищаем Европу, а не только себя. Лучше оказывать более сильное давление на Путина, а не на меня, не на меня. Это не я агрессивен. Это не я", - заявил глава государства.

Хроника завершения войны РФ против Украины Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

Что Зеленский сказал о потере детства украинскими детьми

В конце интервью Амна Наваз спросила Зеленского о его семье и о том, как война повлияла на детей. Журналистка напомнила, что во время предыдущей встречи два года назад сыну президента было 11 лет, а теперь ему 13.

Зеленский рассказал, что украинские дети вынуждены взрослеть из-за войны и терять годы, которые должны были бы быть посвящены обычному детству. Он подчеркнул, что это касается не только его семьи, но и всех украинских детей.

"Жаль, очень жаль, что они потеряли из-за россиян, из-за одного человека, из-за Путина - они потеряли свое детство. Ведь эти годы должны были быть очень энергичными, очень сладкими годами. Мы помним свое детство", - сказал президент.

В то же время глава государства отметил, что дети помогают взрослым сохранять силу и веру в будущее. По его словам, они лучше понимают ценность свободы и справедливости.

"Но в то же время наши дети учат нас, как быть сильными, как любить свою страну, как любить свою свободу, потому что наши дети не разделяют для нас, что хорошо, а что плохо, кто агрессивен, а кто нет. И они очень четкие, более справедливые", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что его сын знает о войне почти всё, как и многие другие украинские дети. Он подчеркнул, что дети военных и гражданских стали свидетелями событий, которые не должны были стать частью их жизни.

"Они взрослые. Они умные. Они очень патриотичны. Они несут в себе свет, да. Поэтому они помогают нам жить и выживать", - сказал Зеленский.

У США есть два рычага влияния на Украину: эксперт назвал главные риски

США сохраняют возможность влиять на военную поддержку Украины через поставки американского вооружения и работу спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду.

Одним из ключевых факторов остается зависимость Украины от американских оборонных технологий, в частности систем противовоздушной обороны Patriot. Речь идет не только о новых закупках, но и о дальнейшей эксплуатации уже имеющегося оборудования.

"По сути, сейчас одним из главных рычагов является разрешение на продажу американского вооружения. Среди критически важных - ракеты для комплексов Patriot, а также обслуживание самих систем. Ведь у нас есть планы на десятилетие вперед относительно их закупок и эксплуатации", - отметил Чаленко.

Еще одним потенциальным инструментом влияния остается компания SpaceX, от которой зависит работа Starlink. Заявления Илона Маска вызывают беспокойство относительно стабильности спутниковой связи вблизи линии фронта.

В то же время финансовое участие европейских государств создает дополнительные факторы, которые могут повлиять на решения относительно работы сервиса. В частности, эксперт напомнил о предупреждениях относительно возможных последствий ограничений для SpaceX.

PURL / Инфографика: Главред

"Хотя я не верю, что он сейчас полностью отключит Starlink на прифронтовых территориях. Тем более что значительная часть этих услуг финансируется европейскими партнерами. В частности, примерно половину соответствующих расходов покрывает Польша", - сказал эксперт.

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