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В РФ назвали цели ночного удара по Украине: в список вошли ТЭС и порты

Дарья Пшеничник
3 ноября 2026, 10:29
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Среди заявленных целей противника - Криворожская, Приднепровская и Ладыжинская теплоэлектростанции, порт Килия и два судна.

В РФ назвали цели ночного удара по Украине: в список вошли ТЭС и порты
Что атаковала Россия в ночь на 3 ноября / Коллаж: "Головред", фото: Минобороны РФ

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Главное из заявления Минобороны РФ:

  • Удары наносились высокоточным оружием и дронами
  • Среди целей - Криворожская, Приднепровская и Ладыжинская ТЭС
  • Отдельно россияне заявили о поражении порта Килия

Российские войска в ночь на 3 ноября атаковали энергетические объекты Украины и портовую инфраструктуру Одесской области. Министерство обороны страны-агрессора РФ обнародовало перечень целей: четыре теплоэлектростанции, две подстанции, порт Килия и два сухогруза.

По версии российского ведомства, для нанесения удара было применено высокоточное вооружение наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. География заявленных целей охватывает Винницкую, Днепропетровскую и Харьковскую области, а также юг Одесской области.

Какие ТЭС назвали в Минобороны РФ

Крупнейшей из названных целей является Криворожская ТЭС в Днепропетровской области мощностью 2800 МВт. В той же области россияне заявили об ударе по Приднепровской ТЭС мощностью 1765 МВт.

В Винницкой области в список попала Ладыжинская теплоэлектростанция мощностью 1800 МВт. В Харьковской области Москва сообщает об атаке на Харьковскую ТЭС мощностью 86 МВт.

Совокупная мощность четырёх названных станций составляет более 6,4 ГВт. Помимо генерирующих объектов, в перечень вошли две харьковские электроподстанции напряжением 330 кВ: Змиевская и Лосево.

Порты Одесской области и сухогрузы

Отдельным пунктом в заявлении Минобороны РФ говорится о якобы нанесении ударов по портовой инфраструктуре Одесской области, в частности по объектам порта Килия.

Российская сторона также утверждает, что атаковала два сухогруза: один в порту "Южный", другой - в акватории Черного моря.

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Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

РФ готовится наносить удары по Украине с помощью новых дронов

Россия модернизирует реактивные ударные беспилотники, пытаясь увеличить их скорость до 750–900 км/ч. Появление таких воздушных целей потребует от Украины новых средств перехвата и усиления противовоздушной обороны. Об этом сообщил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телеканала "Киев24".

"Враг не стоит на месте. Он также анализирует эффективность своих средств, пытается повышать, совершенствовать и расширять спектр применения своих систем", - отметил Долинце.

Нынешние показатели реактивных беспилотников РФ составляют примерно 450–650 км/ч. По оценке эксперта, к концу года российские разработчики могут выйти на скорость не менее 750 км/ч. В то же время теоретический предел для таких аппаратов оценивается в 900–1000 км/ч, но не все модели смогут его достичь.

На темпы модернизации будет влиять эффективность украинских беспилотников-перехватчиков, которые используются для уничтожения воздушных целей противника.

Отдельным направлением российской модернизации может стать повышение защищенности ударных беспилотников. Долинце считает, что РФ будет внедрять технологии, которые уже применяются в крылатых ракетах, в частности оптические системы навигации, средства радиоэлектронной борьбы и устройства сброса тепловых ловушек.

Переход к скоростным реактивным платформам может изменить требования к украинской противовоздушной обороне. Эксперт очертил возможные характеристики следующего поколения российских ударных беспилотников.

"Следующий этап - это скоростные реактивные ударные платформы со скоростью 750, 850, возможно даже 900 км/ч", - подчеркнул он.

Ракетный удар по Украине 3 ноября 2026 года

Как писал Главред, в ночь на вторник, 3 ноября, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по украинской энергетике. Оккупанты применили не менее 18 баллистических и гиперзвуковых ракет, а также реактивные дроны "Герань-5". Под ударами оказались десятки украинских городов. Целевыми объектами стали тепловые электростанции.

На рассвете 3 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Днепру. Сначала сообщалось о пяти пострадавших. Позже стало известно, что число раненых в результате атаки россиян на Днепр возросло до 15. Трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

Поисково-спасательная операция осложняется постоянной угрозой повторных ударов.

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Об персоне: Богдан Долинце

Богдан Долинце - украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки.

Выступает в СМИ в качестве аналитика по вопросам функционирования транспортных систем, в частности в контексте кризисных явлений, сбоев в цепочках поставок и изменений спроса на пассажирские и грузовые перевозки. В своих оценках уделяет внимание экономическим последствиям для перевозчиков и пассажиров, а также перспективам адаптации рынка к новым условиям.

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