РФ ударила баллистикой и гиперзвуковыми ракетами по ключевым ТЭС: что известно

Под ударом оказались ТЭС в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. В Киеве и двух областях ввели экстренные отключения света.

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РФ атаковала энергетику Украины дронами, баллистическими и гиперзвуковыми ракетами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

Россия нанесла массированный баллистический удар по энергетике

Оккупанты запустили 18 баллистических и гиперзвуковых ракет

Под ударом ТЭС в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях

В ночь на вторник, 3 ноября, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по украинской энергетике. Оккупанты применили не менее 18 баллистических и гиперзвуковых ракет, а также реактивыне дроны "Герань-5". Под ударами были десятки украинских городов. Целями стали тепловые электростанции.

Около трех часов ночи мониторинговый канал ППО Радар сообщал об угрозе применения баллистических ракет "Искандер-М" из Воронежской области и пусках баллистических ракет "Искандер-М"/"С-300/Циркон" из Курской области.

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Баллистика летела в сторону Днепра, Сумщины, Черкасс, Винницкой области, Зеленодольска.

Также были зафиксированы пуски пуски ракет Х-101 из бомбардировщиков Ту-95МС.

В 03:16 мониторы сообщили о последствиях баллистической атаки. Самый мощный удар пришелся на Ладыжин в Винницкой области. По данным канала, в Ладыжинскую ТЭС попали четыре гиперзвуковые ракеты Циркон.

В Зеленодольске зафиксировано попадание четырех ракет Искандер-М/KN-23. Целью была Зеленодольская ТЭС. В Днепре - попадание двух баллистических ракет Искандер-М/KN-23. Целью стала Приднепровская ТЭС.

По Харькову оккупанты выпустили две ракеты, вероятно С-400 или Искандер-М. Их целью была ТЭЦ-4.

Две баллистические ракеты летели в сторону Змиевской ТЭС на Харьковщине.

Также оккупанты били баллистикой по Киеву,

Официальной информации о масштабах разрушений и пострадавших на момент публикации нет.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Введены экстренные отключения света

Утром 3 ноября в ДТЭК сообщили, что в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях по команде Укрэнерго введены экстренные отключения света.

Во время экстренных отключений графики не действуют, напомнили в компании.

Атака на Днепр

На рассвете оккупанты нанесли удары по Днепру. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, повреждены дома, есть раненые.

"Четыре человека пострадали. Более 20 раз враг атаковал четыре района. Бил беспилотниками и ракетами", - написал Ганжа в 06:59.

По его словам, в Днепре повреждены инфраструктура, жилые дома, админздания. На Криворожье тоже изуродована инфраструктура.

Последствия атаки на Днепр / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

На Никопольщине пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская, Петропавловская, Николаевская и Красногригорьевская общины. Поврежден частный дом, предприятие, складское помещение. Ранения получили четыре человека.

В Николаевской общине Синельниковского района произошел пожар.

Ракета попала в больницу в Харькове

Как писал Главред, в ночь на 3 ноября российская оккупационная армия атаковала Харьков баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. Под удар попало одно из медицинских заведений в Немышлянском районе города. Число пострадавших растет. Взрывной волной повреждены более тысячи окон в здании больницы и соседних многоэтажках.

По состоянию на 06:15 известно, что количество пострадавших в результате вражеского удара по медучреждению в Немышлянском районе увеличилось до 62. Всем оказывается медицинская помощь. 226 пациентов эвакуируют в другие медицинские учреждения.

Кроме больницы, пострадала и жилая застройка рядом: выбиты окна в четырех многоэтажках, повреждены 10 автомобилей.

РФ составила детальный план ударов по энергетике Украины

В сентябре министр энергетики Денис Шмыгаль заявлял, что Россия подготовила два подробных документа по зимней кампании против энергетики Украины. Отдельные планы предусмотрены для Киева, Харькова, Одессы и других крупных городов.

Среди потенциальных целей - системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также интерконнекторы, через которые Украина получает электроэнергию из Европы и которые связаны с энергосистемой через Днепр.

В документах, по словам Шмыгаля, для каждого объекта определены необходимые силы и средства поражения. Речь идет об использовании различных типов вооружения - от баллистических ракет до реактивных и обычных беспилотников.

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Об источнике: "ППО радар" Канал @mon1tor_ua (название в Telegram: "ППО радар | Напрямок ракет | Напрямок шахедів") - это украинский неофициальный мониторинговый Telegram-канал, отслеживающий воздушную обстановку над территорией Украины. На канале публикуется оперативная информация в режиме реального времени о ракетных угрозах, курсе полёта БПЛА (включая ударные дроны типа "Шахед"/"Герань"), пусках баллистики, крылатых и гиперзвуковых ракет, а также о работе сил ПВО по регионам и городам Украины. Канал позиционирует себя как сервис, работающий 24/7. В описании канала прямо указано: "Наш канал не является официальным источником информации".

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