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Водители вспоминают слишком поздно: как часто следует менять свечи зажигания

Мария Николишин
2 ноября 2026, 23:21
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Интервал замены зависит от типа электродов, а первые признаки износа легко спутать с другими неисправностями.
Водители вспоминают слишком поздно: как часто следует менять свечи зажигания
Когда нужно менять свечи зажигания / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как распознать изношенные свечи зажигания
  • Как правильно заменить свечи самостоятельно

Замена свечей зажигания - одна из самых простых задач по техническому обслуживанию автомобилей с бензиновым двигателем. Однако водители часто вспоминают об этом только тогда, когда начинаются проблемы.

Главред решил разобраться, как часто следует менять свечи зажигания.

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Почему важно вовремя менять свечи зажигания

Изношенные свечи зажигания способны вывести из строя каталитический нейтрализатор, один из самых дорогих узлов выхлопной системы. При длительных пропусках зажигания несгоревшее топливо попадает в выхлоп и догорает уже в катализаторе, из-за чего тот перегревается и может выйти из строя, пишет Moto.pl.

Проблема накапливается постепенно. Электроды свечей со временем стираются, а зазор между ними увеличивается. Чтобы преодолеть больший зазор, катушкам зажигания приходится генерировать более высокое напряжение, и нагрузка на них увеличивается. Поэтому свечи следует менять в соответствии с регламентом производителя, даже если двигатель работает безупречно.

Как распознать признаки износа

Двигатель предупреждает о проблеме несколькими сигналами. Среди них - нестабильные обороты и вибрация на холостом ходу, падение мощности, вялая реакция на педаль газа и рывки при разгоне.

Впрочем, такие же симптомы дают неисправные катушки зажигания или сбои в топливной системе. Поэтому прежде чем покупать новые свечи, стоит выяснить истинную причину неполадок.

Определенные подсказки дает и состояние самих электродов. Сухой черный нагар обычно свидетельствует о переобогащенной топливно-воздушной смеси, а масляные отложения указывают на то, что масло попадает в камеру сгорания.

Когда нужно менять свечи зажигания

Стандартные свечи обычно требуют замены через 20–30 тыс. км пробега, хотя некоторые выдерживают до 60 тыс. км. Иридиевые и платиновые модели более долговечны: они служат 60–100 тыс. км, а в некоторых двигателях и больше. Однако лучше всего ориентироваться на интервал, указанный в инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.

Во многих автомобилях свечи можно заменить самостоятельно. Делать это нужно на холодном двигателе и в соответствии с рекомендациями производителя. Важно подобрать детали нужного размера, конструкции и числа закалки.

Топ-5 ошибок при замене свечей зажигания – видео:

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Об источнике: Moto

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