Ошибка, которую допускают тысячи водителей: почему не стоит ездить с почти пустым баком

Эксперт объяснил, почему привычка доводить горючее до минимума заканчивается ремонтом насоса и форсунок и сколько горючего держать в баке зимой.

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Механик назвал безопасный уровень топлива в баке / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

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Почему не стоит ездить, пока запас хода не упадет до нуля

Сколько топлива механики советуют держать в баке

Вредно ли заправляться до самого горлышка

Регулярная езда с почти пустым баком ускоряет износ топливной системы. Из-за избытка воздуха в баке, особенно при резких перепадах температур, конденсируется водяной пар, и вода попадает в систему питания, снижая её долговечность и эффективность. Для старых автомобилей с металлическими баками это ещё и самый короткий путь к коррозии, сообщает Dziennik.pl.

Немало водителей сознательно доводят топливо до минимума, считая это экономией времени или денег. По словам эксперта сети автосервисов Адама Ленорта, больше всего рискуют те, кто заправляется небольшими порциями и фактически постоянно ездит на резерве.

"Информация о запасе хода часто становится для водителей губительным искушением доехать до нуля. Многие из них знают, что даже показатель "0 км" позволяет проехать ещё от нескольких десятков до нескольких сотен километров. Однако это прямой путь к поломкам, которые могут дорого обойтись", - отмечает Ленорт.

Первой под удар попадает деталь, которую охлаждает и смазывает именно топливо. Когда его уровень падает до минимума, она теряет защиту, начинает работать всухую и засасывает воздух.

"Топливный насос низкого давления - единственный механический элемент системы питания, расположенный в баке. Его заклинивание в результате впуска воздуха создает огромный риск загрязнения бака металлической стружкой. Проблема становится критической, когда эта стружка продвигается дальше по системе - к насосу высокого давления и форсункам", - предупреждает эксперт.

В таком случае ремонт резко удорожается, ведь каждая из этих деталей обходится значительно дороже, чем сам насос. Отдельный риск - давний осадок: за годы эксплуатации на дне бака накапливаются частицы ржавчины и загрязнения из топливных колонок, и при минимальном уровне топлива насос затягивает эту грязь прямо в систему.

Постоянная работа на грани деаэрации сбивает и электронику: падает давление впрыска, появляются пропуски зажигания, а на приборной панели может загореться индикатор "check engine". Даже если его сбросить, визита в сервис всё равно не избежать.

Сколько топлива держать в баке

Механики советуют простое правило: при повседневной езде держать уровень топлива между четвертью и полным баком. Это защищает насос и снижает риск того, что автомобиль неожиданно остановится посреди дороги.

Зимой этот минимум стоит увеличить как минимум до половины бака - так рекомендуют, в частности, специалисты Американской автомобильной ассоциации (AAA). Если машина застрянет в пробке или во время снегопада, такой запас позволит часами безопасно обогревать салон, а заодно физически уменьшит объем воздуха, из которого конденсируется вода.

Теоретически двигатель от грязи из бака защищает еще один барьер - узел, который очищает топливо на пути к чувствительному насосу высокого давления. Однако многие водители годами не вспоминают о нем.

"Топливный фильтр - это часто игнорируемый, но чрезвычайно важный элемент, который нужно регулярно менять. Что важно, после его установки механик должен правильно удалить воздух из системы. В более новых автомобилях для этого требуется подключение сервисного компьютера. Без этого также возникнет неисправность - только через некоторое время, поэтому владелец автомобиля может даже не связать эти факты", - предупреждает Ленорт.

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Вредно ли заправлять "под горловину"

В сети распространена теория, что заливка топлива до самого верха может повредить адсорбер - устройство, улавливающее пары топлива. Ленорт призывает не преувеличивать эту угрозу.

"На практике мы редко сталкиваемся с такими случаями, хотя в некоторых современных автомобилях теоретически это возможно. Современные системы очень сложны. Чтобы залить адсорбер, топливо должно было бы попасть туда в огромном количестве, а конструкторы так автомобили не проектируют", - успокаивает эксперт.

Если бы риск был реальным, производители разместили бы четкое предупреждение на крышке бензобака, добавляет он. В то же время безопасным правилом остается заправка до первого срабатывания пистолета: если постоянно доливать топливо после этого, можно залить систему вентиляции бака и создать в ней чрезмерное разрежение.

"В крайнем случае двигатель начнет работать неровно, что напоминает пропуски зажигания и потерю мощности. Явление проходит, когда автомобиль сгорит избыток топлива из заливной горловины. Однако постоянное, упорное переливание топлива при каждой заправке теоретически может привести к повреждению системы впрыска", - заключает Ленорт.

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