Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Ошибка, которую допускают тысячи водителей: почему не стоит ездить с почти пустым баком

Дарья Пшеничник
30 октября 2026, 18:22
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперт объяснил, почему привычка доводить горючее до минимума заканчивается ремонтом насоса и форсунок и сколько горючего держать в баке зимой.
Ошибка, которую допускают тысячи водителей: почему не стоит ездить с почти пустым баком
Механик назвал безопасный уровень топлива в баке / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

видео дня

Вы узнаете:

  • Почему не стоит ездить, пока запас хода не упадет до нуля
  • Сколько топлива механики советуют держать в баке
  • Вредно ли заправляться до самого горлышка

Регулярная езда с почти пустым баком ускоряет износ топливной системы. Из-за избытка воздуха в баке, особенно при резких перепадах температур, конденсируется водяной пар, и вода попадает в систему питания, снижая её долговечность и эффективность. Для старых автомобилей с металлическими баками это ещё и самый короткий путь к коррозии, сообщает Dziennik.pl.

Немало водителей сознательно доводят топливо до минимума, считая это экономией времени или денег. По словам эксперта сети автосервисов Адама Ленорта, больше всего рискуют те, кто заправляется небольшими порциями и фактически постоянно ездит на резерве.

"Информация о запасе хода часто становится для водителей губительным искушением доехать до нуля. Многие из них знают, что даже показатель "0 км" позволяет проехать ещё от нескольких десятков до нескольких сотен километров. Однако это прямой путь к поломкам, которые могут дорого обойтись", - отмечает Ленорт.

Первой под удар попадает деталь, которую охлаждает и смазывает именно топливо. Когда его уровень падает до минимума, она теряет защиту, начинает работать всухую и засасывает воздух.

"Топливный насос низкого давления - единственный механический элемент системы питания, расположенный в баке. Его заклинивание в результате впуска воздуха создает огромный риск загрязнения бака металлической стружкой. Проблема становится критической, когда эта стружка продвигается дальше по системе - к насосу высокого давления и форсункам", - предупреждает эксперт.

В таком случае ремонт резко удорожается, ведь каждая из этих деталей обходится значительно дороже, чем сам насос. Отдельный риск - давний осадок: за годы эксплуатации на дне бака накапливаются частицы ржавчины и загрязнения из топливных колонок, и при минимальном уровне топлива насос затягивает эту грязь прямо в систему.

Постоянная работа на грани деаэрации сбивает и электронику: падает давление впрыска, появляются пропуски зажигания, а на приборной панели может загореться индикатор "check engine". Даже если его сбросить, визита в сервис всё равно не избежать.

Сколько топлива держать в баке

Механики советуют простое правило: при повседневной езде держать уровень топлива между четвертью и полным баком. Это защищает насос и снижает риск того, что автомобиль неожиданно остановится посреди дороги.

Зимой этот минимум стоит увеличить как минимум до половины бака - так рекомендуют, в частности, специалисты Американской автомобильной ассоциации (AAA). Если машина застрянет в пробке или во время снегопада, такой запас позволит часами безопасно обогревать салон, а заодно физически уменьшит объем воздуха, из которого конденсируется вода.

Теоретически двигатель от грязи из бака защищает еще один барьер - узел, который очищает топливо на пути к чувствительному насосу высокого давления. Однако многие водители годами не вспоминают о нем.

"Топливный фильтр - это часто игнорируемый, но чрезвычайно важный элемент, который нужно регулярно менять. Что важно, после его установки механик должен правильно удалить воздух из системы. В более новых автомобилях для этого требуется подключение сервисного компьютера. Без этого также возникнет неисправность - только через некоторое время, поэтому владелец автомобиля может даже не связать эти факты", - предупреждает Ленорт.

Почему осенью автомобиль расходует больше топлива инфографика
Почему осенью автомобиль расходует больше топлива / Инфографика: Главред

Вредно ли заправлять "под горловину"

В сети распространена теория, что заливка топлива до самого верха может повредить адсорбер - устройство, улавливающее пары топлива. Ленорт призывает не преувеличивать эту угрозу.

"На практике мы редко сталкиваемся с такими случаями, хотя в некоторых современных автомобилях теоретически это возможно. Современные системы очень сложны. Чтобы залить адсорбер, топливо должно было бы попасть туда в огромном количестве, а конструкторы так автомобили не проектируют", - успокаивает эксперт.

Если бы риск был реальным, производители разместили бы четкое предупреждение на крышке бензобака, добавляет он. В то же время безопасным правилом остается заправка до первого срабатывания пистолета: если постоянно доливать топливо после этого, можно залить систему вентиляции бака и создать в ней чрезмерное разрежение.

"В крайнем случае двигатель начнет работать неровно, что напоминает пропуски зажигания и потерю мощности. Явление проходит, когда автомобиль сгорит избыток топлива из заливной горловины. Однако постоянное, упорное переливание топлива при каждой заправке теоретически может привести к повреждению системы впрыска", - заключает Ленорт.

Смотрите видео о том, как правильно посчитать расход топлива на 100 км:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Dziennik.pl

Dziennik.pl - польское общенациональное онлайн-издание, публикующее оперативные новости и аналитические материалы о событиях в Польше и мире. Сайт представляет собой электронное ежедневное издание, официально зарегистрированное в польском Реестре ежедневных газет и журналов под названием "www.dziennik.pl". Издателем ресурса является INFOR PL S.A., а главным редактором - Кшиштоф Едлак (Krzysztof Jedlak).

Тематика Dziennik.pl охватывает политику, международные события, экономику, общество, право, финансы, технологии, культуру, спорт, автомобили и лайфстайл. На сайте работает новостной newsroom, который оперативно обновляет ленту, а также публикуются авторские материалы, интервью, комментарии, аналитика и тематические спецпроекты. Издание также использует материалы Polska Agencja Prasowa (PAP) по лицензионному соглашению.

Dziennik.pl является частью медиаэкосистемы INFOR PL, в которую также входят, в частности, "Dziennik Gazeta Prawna", GazetaPrawna.pl, Forsal.pl и Infor.pl. В 2018 году INFOR PL выкупила у Ringier Axel Springer Investments 49 % акций INFOR Biznes, став её 100-процентным владельцем; в структуре INFOR Biznes находились, в частности, Dziennik.pl и другие цифровые ресурсы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
авто
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Света не будет до 10 часов: какие графики будут действовать в Украине 31 октября

Света не будет до 10 часов: какие графики будут действовать в Украине 31 октября

18:50Энергетика
РФ атаковала железнодорожный вокзал в большом городе Украины, начался пожар - что известно

РФ атаковала железнодорожный вокзал в большом городе Украины, начался пожар - что известно

18:21Война
Зеленский отправится на переговоры с Эрдоганом: о чем будут говорить президенты

Зеленский отправится на переговоры с Эрдоганом: о чем будут говорить президенты

18:14Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке художника у холста за 79 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке художника у холста за 79 с

Колебания достигнут 5-балльного уровня: начинается магнитная буря G1

Колебания достигнут 5-балльного уровня: начинается магнитная буря G1

Китайский гороскоп на завтра, 31 октября: Драконам - восхищение, Свиньям - равновесие

Китайский гороскоп на завтра, 31 октября: Драконам - восхищение, Свиньям - равновесие

Ноябрь изменит всё: три знака китайского зодиака добьются успеха

Ноябрь изменит всё: три знака китайского зодиака добьются успеха

Как почистить кожаную куртку и вернуть ей блеск: простой домашний трюк

Как почистить кожаную куртку и вернуть ей блеск: простой домашний трюк

Последние новости

18:53

"Всё это плохо закончится": экс-глава МИД об изменениях в США после выборов

18:50

Света не будет до 10 часов: какие графики будут действовать в Украине 31 октября

18:40

Гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября: Скорпионам — прорыв, Ракам — любовь

18:36

Порошенко упрекнули за критику FirePoint: "Эта компания бьёт путину по рукам, которые Пётр Алексеевич так нежно пожимал во время войны"

18:22

Ошибка, которую допускают тысячи водителей: почему не стоит ездить с почти пустым баком

Мобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноябряМобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября
18:21

РФ атаковала железнодорожный вокзал в большом городе Украины, начался пожар - что известно

18:17

Трюк с ложкой на подоконнике: может ли металл помочь в борьбе с конденсатомВидео

18:14

Зеленский отправится на переговоры с Эрдоганом: о чем будут говорить президенты

18:09

Как не испортить квашеную капусту: в какие дни нужно перемешивать рассол

Реклама
17:52

Эксперты советуют протирать кухонную технику молоком — для чегоВидео

17:41

Звёзды готовят сюрпризы: что ждёт знаки зодиака в ближайшие выходные

17:34

Россия резко усилила удары по Украине: какое "слабое место" обнаружил Кремль

17:27

Налет на серебряной цепочке исчезнет без труда: поможет простой домашний способ

17:22

Путин может лишиться главного козыря на переговорах: экс-глава МИД назвал условие

17:17

Верхние шкафы на кухне стремительно теряют популярность: что приходит им на смену

16:48

Почему на зеркалах авто нарисована линия: о ее функции знают единицыВидео

16:47

"Выжить невозможно": Кузнецова сделала жесткое заявление об актерских зарплатах

16:41

Бомбардировщики и ракеты уже на позициях: когда РФ может массированно атаковать Украину

16:23

Ситуация обостряется: армия РФ продвинулась на важном участке фронта

16:18

Песков озвучил новую циничную причину войны против Украины: что заявили в Кремле

Реклама
16:15

Почему не стоит выбрасывать лотки из-под яиц перед зимой – как их использовать

16:03

США и Украина определили представителя Европы на переговорах по войне: кого выбрали

15:52

Доллар резко полетел вниз, а евро замерло: появился курс валют на 2 ноября

15:50

Пять модных трендов зимы 2027: блогер раскрыла стильные фишки сезонаВидео

15:47

Когда в Киеве включат отопление: названа дата начала подачи тепла в дома

15:20

Как прочистить слив в душе за 15 минут — понадобятся три средства из кухни

15:20

Очищенные грецкие орехи не горчат целый год: трюк с банкой за 5 минутВидео

15:11

Кушнер в очень жесткой форме требовал от Зеленского 30 дней не бить по НПЗ России - WSJ

14:45

Сколько раз промывать рис, чтобы он не слипался: повар назвал точное количество

14:44

Телефонный разговор Зеленского с Путиным: в Офисе президента сделали заявление

14:29

"Да кто ты": Седокову без трусов унизили на красной дорожке в Москве

14:25

В Украине температура снизится на 3–5 °C: начнётся ли ноябрь с зимней погоды

14:08

Украину сотрясла серия убийств военных в тылу: кто помогает россиянам и как

13:52

Зеленский расширил санкции против РФ - кто в списке

13:42

Картофель не разварится и будет вкуснее: шеф-повара раскрыли секретный трюк

13:21

"Было немного споров": Витвицкая столкнулась с проблемой из-за крещения сына

13:10

Как отмыть духовку до блеска: два домашних средства растворят жир и грязь

12:59

Мобилизация по-новому: какой приказ отдал Драпатый и что ждет уклонистов

12:58

Почему Alyona Alyona пока не сможет родить ребенка - что известно

12:54

Минус "Искандер-М": Силы обороны поразили ракетную установку россиян на Курщине

Реклама
12:50

Надя Дорофеева внезапно оказалась в больнице — что сообщил муж певицы

12:29

Вкусный праздничный салат "Кукуруза" — рецепт новогоднего блюда за 15 минут

12:18

Следует успеть до морозов: три важных дела, которые нужно сделать в саду осенью

12:10

"Тайный помощник ТЦК" или "незнаток в юридических вопросах": эксперт раскритиковал новую инициативу Разумкова

12:06

От этнографии до уголовного процесса одна подпись: экс-прокурор САП высмеял экспертизу подписантов заявления ЦПК Шабунина

11:47

Прошлое напомнит о себе: четыре знака зодиака ждут серьезные испытания

11:42

Китайский гороскоп на завтра, 31 октября: Драконам - восхищение, Свиньям - равновесие

11:39

Дожди с мокрым снегом и туманы: какая погода ожидается в Украине в начале ноября

11:36

Никакого "мира на троих" не будет: Портников о саммите Трампа, Путина и Симнение

11:26

Герань будет усыпана пышными цветами: как правильно обрезать ее перед зимой

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять