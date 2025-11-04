Укр
Водителей штрафуют за езду в левой полосе: когда придется заплатить 4000 гривен

Мария Николишин
4 ноября 2025, 16:25
37
В ПДД предусмотрено, что водители должны ехать по правой полосе.
Водителей штрафуют за езду в левой полосе: когда придется заплатить 4000 гривен
Где водителям выписывают штрафы за полосу движения / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Можно ли всегда ехать в левой полосе
  • Когда можно получить штраф за движение по левой полосе

На украинских дорогах обычно есть две или более полос движения. Часто водители занимают левую полосу, даже когда правый ряд пустой. Однако, оказывается, за такие действия можно получить штраф.

Главред решил разобраться, когда нельзя ехать в левой полосе.

видео дня

Когда можно получить штраф за езду в левой полосе

Interia рассказывает, что в Германии действует правило, о котором мало кто слышал за пределами страны. Его называют "принципом 20 секунд".

Суть в том, что водитель на трассе должен вернуться на правую полосу, если может ехать по ней без помех не менее 20 секунд. Если это правило проигнорировать, то можно получить штраф в размере 80 евро (примерно 3920 грн) и один штрафной балл.

"Стоит помнить, что даже на скоростных автомагистралях водители должны ехать по правой полосе и использовать другие полосы только для обгона", - говорится в сообщении.

Когда появилось правило 20 секунд

Стоит отметить, что это правило действует в Германии уже десятилетиями. Его истоки восходят к решению Высшего регионального суда в Дюссельдорфе 1989 года. Однако сначала оно предусматривало, что водитель должен перестроиться на правую полосу, если он может оставаться в ней в течение "длительного периода времени".

Когда можно ехать в левой полосе в Украине

В пункте 11.5 ПДД указано, что на дорогах, которые имеют две или более полосы для движения в одном направлении, выезд на крайнюю левую полосу для движения в этом же направлении разрешается, если правые заняты, а также для поворота налево, разворота.

Водителей штрафуют за езду в левой полосе: когда придется заплатить 4000 гривен
Как сдать экзамен на права / Инфографика: Главред

Об источнике: Interia Motoryzacja

Interia Motoryzacja - это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или из салона автомобилях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

штраф авто ПДД правила дорожного движения штрафы на дорогах автомобили
