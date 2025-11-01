Можно ли парковаться на тротуаре: полиция назвала условие для избежания штрафа

Полиция назвала единственное условие, когда парковка на тротуаре разрешена законом.

Многие автомобилисты оставляют машины в неположенных местах или так, что пешеходы вынуждены обходить их по проезжей части. Однако существуют случаи, когда стоянка на тротуаре разрешена, а когда - грозит штрафом. Об этом сообщила Патрульная полиция Киевской области.

Патрульные напомнили, что водители имеют право парковать легковые автомобили и мотоциклы на тротуарах, но при одном важном условии - для движения пешеходов должно оставаться не менее 2 метров.

В то же время, полиция обратила внимание на распространенные нарушения. Так, на днях в Киеве водитель автомобиля BYD Leopard 3 оставил авто на тротуаре так, что пешеходы не имели достаточно места для прохода. Из-за этого он получил постановление по ч. 1 ст. 122 КУоАП (Нарушение правил стоянки).

Также патрульные напомнили водителям, где категорически запрещено оставлять транспортные средства:

в местах, где запрещена остановка;

на тротуарах, если это препятствует движению пешеходов;

в местах, где транспорт создает препятствие для движения других автомобилей;

на газонах;

ближе 50 метров от железнодорожных переездов;

на опасных поворотах вне населенных пунктов, где видимость менее 100 м в любом направлении движения;

ближе 5 метров от контейнерных площадок для сбора мусора, если это нарушает правила их размещения.

Полиция призвала водителей уважать других участников дорожного движения и соблюдать правила парковки, чтобы избежать штрафов и создания опасности для пешеходов.

