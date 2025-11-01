Укр
Читать на украинском
Можно ли парковаться на тротуаре: полиция назвала условие для избежания штрафа

Руслана Заклинская
1 ноября 2025, 19:57
77
Полиция назвала единственное условие, когда парковка на тротуаре разрешена законом.
Можно ли парковаться на тротуаре: полиция назвала условие для избежания штрафа
Парковка авто / Колаж: Главред, фото: t.me/kyivregionpatrolpolice

Вы узнаете:

  • Где в Украине водителям запрещено парковать автомобили
  • Какие правила стоянки на тротуарах
  • Какие исключения позволяют парковаться на тротуарах

Многие автомобилисты оставляют машины в неположенных местах или так, что пешеходы вынуждены обходить их по проезжей части. Однако существуют случаи, когда стоянка на тротуаре разрешена, а когда - грозит штрафом. Об этом сообщила Патрульная полиция Киевской области.

Патрульные напомнили, что водители имеют право парковать легковые автомобили и мотоциклы на тротуарах, но при одном важном условии - для движения пешеходов должно оставаться не менее 2 метров.

В то же время, полиция обратила внимание на распространенные нарушения. Так, на днях в Киеве водитель автомобиля BYD Leopard 3 оставил авто на тротуаре так, что пешеходы не имели достаточно места для прохода. Из-за этого он получил постановление по ч. 1 ст. 122 КУоАП (Нарушение правил стоянки).

Также патрульные напомнили водителям, где категорически запрещено оставлять транспортные средства:

  • в местах, где запрещена остановка;
  • на тротуарах, если это препятствует движению пешеходов;
  • в местах, где транспорт создает препятствие для движения других автомобилей;
  • на газонах;
  • ближе 50 метров от железнодорожных переездов;
  • на опасных поворотах вне населенных пунктов, где видимость менее 100 м в любом направлении движения;
  • ближе 5 метров от контейнерных площадок для сбора мусора, если это нарушает правила их размещения.

Полиция призвала водителей уважать других участников дорожного движения и соблюдать правила парковки, чтобы избежать штрафов и создания опасности для пешеходов.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

штраф авто полиция ПДД правила дорожного движения автомобили
