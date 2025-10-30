Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Какую клемму нужно первой снимать с аккумулятора - назван правильный порядок

Руслана Заклинская
30 октября 2025, 22:41обновлено 30 октября, 23:33
36
Неправильная последовательность отключения клемм может спровоцировать короткое замыкание или повредить электронику.
Какую клемму нужно первой снимать с аккумулятора - назван правильный порядок
Правильная последовательность снятия клемм / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какая опасность грозит электронике авто при неправильном снятии АКБ
  • Какую клемму нужно отсоединять первой
  • В каком порядке нужно подключать клеммы при установке аккумулятора

Автомобилисты часто сталкиваются с различными проблемами, связанными с аккумулятором, - от окисления клемм до полного разряда батареи. Но даже такая, казалось бы, простая процедура, как снятие клемм, требует внимательности. Неправильная последовательность действий может привести к повреждению электроники, короткому замыканию или даже блокировке блока управления двигателем.

Главред узнал, почему правильный порядок действий - это не формальность, а вопрос безопасности и экономии на ремонте.

видео дня

Что стоит знать перед тем, как снимать аккумулятор

Современные автомобили - это не просто механика, а сложная электронная система. Эксперт портала Ampercar подчеркнул, что снятие аккумулятора может повлиять на ее работу.

Особенно это касается премиальных моделей, таких как Audi, BMW, Mercedes-Benz. Их электроника способна воспринять отключение питания как попытку взлома или угона. В результате может заблокироваться блок управления двигателем (ECU), а восстановить его можно будет только у официального дилера с помощью специального программного обеспечения.

В бюджетных иномарках последствия менее критичны, однако после отключения питания могут сброситься настройки мультимедийной системы, часов или климат-контроля, что также создаст определенные неудобства.

Какую клемму отсоединять первой

На первый взгляд кажется, что порядок действий не имеет значения. Однако специалист настаивает, что всегда нужно сначала снимать "минусовую" клемму.

Причина проста - ключ, которым откручивается клемма, проводит ток. Если сперва откручивать "плюс", а случайно прикоснуться ключом к металлическим частям кузова, это приведет к короткому замыканию. Такое замыкание может вывести из строя электронные модули, а в худшем случае - сжечь блок управления.

Как безопасно снять аккумулятор

Неправильное снятие или подключение АКБ может стоить сотни, а то и тысячи долларов на ремонт электроники. Поэтому важно придерживаться правильной последовательности действий.

  1. Выключите зажигание и убедитесь, что все потребители энергии (фары, магнитола, кондиционер) выключены.
  2. Снимите минусовую клемму.
  3. По желанию - наденьте изоляционную заглушку на отсоединенный вывод, чтобы избежать случайного контакта.
  4. Затем снимите плюсовую клемму.
  5. Проведите необходимые действия - замену, очистку или зарядку батареи.

Как правильно установить новый аккумулятор

Возвращая АКБ на место, порядок действий должен быть обратным:

  1. Сначала подключите плюс,
  2. Затем - минус.
  3. Закрепите аккумулятор в штатном креплении, чтобы избежать его движения во время езды.

После восстановления питания стоит проверить работу электроники: настроить часы, мультимедийную систему, подключить Bluetooth. В некоторых моделях авто также нужно синхронизировать стеклоподъемники, датчики парктроника или системы стабилизации. Лишь после этих действий можно запускать двигатель и спокойно отправляться в путь.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Ampercar

Ampercar - это украинский электромобильный портал, который посвящен рынку электрических и традиционных автомобилей в Украине с фокусировкой на экологически чистый автотранспорт. На сайте представлена полезная и интересная информация об электрокарах, гибридных авто, говорится в описании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США впервые за 33 года испытают ядерное оружие - вице-президент США раскрыл цель

США впервые за 33 года испытают ядерное оружие - вице-президент США раскрыл цель

23:56Мир
Сумы под атакой БПЛА: в городе прогремела серия взрывов, есть пострадавшие

Сумы под атакой БПЛА: в городе прогремела серия взрывов, есть пострадавшие

23:32Война
Покровск под давлением: нардеп сделал неутешительный прогноз

Покровск под давлением: нардеп сделал неутешительный прогноз

20:53Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках мужчины с ноутбуком за 75 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках мужчины с ноутбуком за 75 секунд

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Гороскоп на завтра 31 октября: Тельцам - срыв планов, Близнецам - удача

Гороскоп на завтра 31 октября: Тельцам - срыв планов, Близнецам - удача

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - мучения, Свиньям - разочарования

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - мучения, Свиньям - разочарования

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

Последние новости

23:42

Лучше не придумаешь: как сделать удобрение из картофельных очистков

23:32

Сумы под атакой БПЛА: в городе прогремела серия взрывов, есть пострадавшие

23:10

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыльВидео

23:10

"Это было серьезнее": фронтвумен Go_A после поцелуя с девушкой сделала признаниеВидео

22:44

Как оживить вазоны зимой: садовод показала копеечный "коктейль" из аптечкиВидео

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погодыУкраину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
22:41

Какую клемму нужно первой снимать с аккумулятора - назван правильный порядок

22:18

Удары по Москве - в России заявили об атаке ракет Фламинго и дронов, что известно

22:00

Даша Астафьева без церемоний ответила на вопрос "Когда замуж?"

21:46

Попов потроллил дончан после победы Динамо - ответ не заставил себя ждать

Реклама
21:26

С женой молчуна Игоря Николаева случилась беда - что произшло

21:15

Слово "холостяк" имеет другое значение - как правильно называть неженатых мужчинВидео

21:09

Тыква может скрывать токсичный секрет - о чем предупредили ученые

20:53

Покровск под давлением: нардеп сделал неутешительный прогноз

20:41

Любимые тако по абсолютно новому рецепту: начинка просто топВидео

20:34

О потере цвета можно забыть: секрет стирки, который спасет черные джинсыВидео

20:29

Как нельзя обрезать виноград: ошибки, из-за которых теряют урожай

20:04

Почему смартфон Xiaomi быстро разряжается: простое решение проблемы

19:55

В Покровске сложная ситуация: в ВСУ признались, заблокированы ли защитники

19:50

Путин может объявить завершение войны - названы два условия и возможные сроки

19:39

Гороскоп на ноябрь 2025: на один из знаков зодиака прольется денежный дождь

Реклама
19:28

Сложная головоломка на IQ: только счастливчики найдут спрятанную букву "О"

19:10

Переговоры Трампа и Си: почему Украина отложена на потоммнение

19:04

Круглосуточные ограничения света накроют Украину: графики отключений на 31 октября

18:36

В Кременчугском ТЦК и СП произошла стрельба, есть раненые - что известно

18:29

Штраф 7 тысяч евро: почему в Германии наказывают за TikTok и авто под домомВидео

18:17

Справиться сможет не каждый: задача по ПДД на проезд кругового перекресткаВидео

18:00

Медведев начал пугать Бельгию "оружием Судного дня" - "главному хулигану РФ" ответили

17:29

В Украине официально продлили мобилизацию и военное положение - на какой срок

17:24

Чтобы не навлечь беду: священник сказал, можно ли спать ногами к двериВидео

17:23

Цены подскочили в два раза: в Украине стремительно подорожали популярные овощи

17:08

"Маша и Медведь" могут финансировать РФ: Минкульт поддержал санкции

16:49

В квартирах украинцев начало появляться тепло: у кого уже есть отопление

16:39

Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

16:29

Несут древние знания: какие люди имеют старую душу по дате рождения

16:23

Угроза тотального блэкаута: эксперт оценил вероятность массовых отключений

16:10

Украину накрывает "бабье лето": где резко потеплеет почти до +20

16:10

Путин отдал циничный приказ о перемирии на нескольких направлениях - что задумал враг

15:51

Защитите себя от бед на долгое время: что нужно сделать в праздник 31 октября

15:50

"Никаких швов": Сумская призналась, как меняла свою внешность

15:45

"Не разговаривай со мной": Мишель Обама раскрыла правду об отношениях с мужем

Реклама
15:42

По всей Украине вновь возвращаются к графикам отключений света: детали

15:41

Могут сжечь авто: какие вещи не стоит вставлять в прикуриватель

15:18

Молчанова Владислава Борисовна досье

15:13

Пара купила столетний дом и сорвала "джекпот": что было под ковром в коридоре

15:11

"Не удается перехватывать": Игнат раскрыл уникальность массированного удара РФ

15:09

Диане было всего 7 лет: россияне убили маленькую девочку в Винницкой областиФото

15:09

"Это был мой последний шанс": Ломаченко рассказал о причинах завершения карьеры

14:49

Совсем не суржик: откуда на самом деле в украинском языке появилось "шо"Видео

14:28

"Я бегал от него": Melovin заявил о преследовании со стороны депутата

14:23

Почему нельзя сливать кофе в раковину: ученые предупреждают об опасности

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять