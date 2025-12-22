Укр
Как часто нужно менять постельное белье: эксперты дали однозначный ответ

22 декабря 2025, 03:16
Рассказываем, как часто рекомендуется менять постельное белье и от каких факторов это зависит.
Как часто нужно менять постельное белье: эксперты дали однозначный ответ
Как часто нужно менять постельное белье/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что будет, если долго не менять постель
  • Как часто нужно менять постельное белье

Чистое и свежее постельное белье создает ощущение уюта и помогает организму восстанавливаться во время отдыха. Многие откладывают смену постельного белья на более долгое время, чем стоит, считая, что это не имеет большого значения. Однако эксперты отмечают, что регулярность в этом вопросе напрямую влияет на качество вашего сна и гигиену. Об этом пишет Express.

Главред расскажет, как часто надо стирать постель для здорового сна.

Как часто нужно менять постельное белье

По словам доктора Линдси Браунинг, психолога, нейробиолога и эксперта по сну, оптимально менять постель раз в неделю, а максимум - раз в две недели. Во время сна мы выделяем пот, а также ежедневно теряем сотни тысяч отмерших клеток кожи. Они накапливаются в ткани, создавая благоприятную среду для бактерий и пылевых клещей. Даже если вы принимаете душ перед сном, это не останавливает естественные процессы организма.

Почему нужно менять постель

Специалисты отмечают, что во время ночного отдыха человек может потерять до полулитра жидкости в виде пота. Это означает, что ткань постоянно впитывает следы деятельности организма. Если не менять постель регулярно, она перестает быть комфортной и может стать источником проблем со здоровьем.

