Почему 21 октября женщинам нельзя стирать белье: какой церковный праздник

Во вторник, 21 октября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Иллариона Великого. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 21 октября
Илларион родился около 291 года в Пелестине, близ Газы, в богатой языческой семье. С детства отличался умом и любовью к науке. В юности его отправили на учебу в Александрию, один из главных культурных центров того времени. Там Илларион ознакомился с христианской верой, принял Святое Крещение и начал отказываться от роскоши, выбирая путь воздержания и молитвы.
Около 15 лет Илларион посетил святого Антония Великого - основателя монашества в Египте. Эта встреча оказала большое влияние на него. Однако оставаться в обители Антония он не смог из-за большого количества посетителей, поэтому решил вернуться в родные места, чтобы вести затворную жизнь.
Вернувшись в Палестину, Илларион раздал свое имущество бедным, а сам поселился в пустыне между Газой и Майюмом. Сначала он жил в крайней нищете - без жилья, с минимальной пищей, проводя дни в молчании, молитве, посте и физическом труде.
Постепенно к нему стали приходить люди, ища духовного совета и исцеления. По преданию, Господь даровал Иллариону дар чудотворения: он исцелял больных, изгонял бесов и помогал в тяжелых жизненных ситуациях.
Его пример вдохновил многих. Вокруг Иллариона начали возникать пустынные монастыри, и он стал их духовным проводником. Сам Илларион, не желая славы, часто менял место жительства, убегая от человеческого почета. Он побывал в Египте, Сицилии, Далмации и Кипре. Преподобный Илларион Великий успокоился около 371 года на острове Кипр.
Что нельзя делать 21 октября
- Не стоит начинать важные дела - день не благоприятен для новых начинаний, дальних дорог и важных сделок.
- Запрещается ссориться, обижаться - громкие споры, по поверью, могли "привлечь беду" на всю зиму.
- Женщинам нельзя стирать белье, вывешивать его на улицу после заката - это считалось "вызовом" холодам и духам осени.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- ясная погода - к мягкой зиме;
- сильный ветер - ждите зимних метелей;
- сырая и облачная погода - будут ранние холода;
- листья с деревьев еще не опали - снег опоздает;
- утром иней - ждите ясную и холодную погоду.
В народе 21 октября называлось День осенних ветров. Люди верили, что именно в этот день "отпускают" осенний ветер, который должен очистить землю перед зимой.
Именины 21 октября
Какие завтра именины: Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Федор, Пелагея.
Талисманом человека, рожденного 21 октября, является чароит. Камень обладает мощной способностью гармонизировать внутреннее состояние человека. С давних времен его считали надежным помощником в снятии эмоционального напряжения и восстановлении покоя после стрессовых переживаний.
