Почему 21 октября женщинам нельзя стирать белье: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
20 октября 2025, 10:04
Женщинам нельзя стирать белье, вывешивать его на улицу после заката - это считалось "вызовом" холодам и духам осени.
Какой церковный праздник 21 октября
Какой церковный праздник 21 октября / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 21 октября
  • Что нельзя делать 21 октября
  • Народные приметы и традиции

Во вторник, 21 октября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Иллариона Великого. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 21 октября

Илларион родился около 291 года в Пелестине, близ Газы, в богатой языческой семье. С детства отличался умом и любовью к науке. В юности его отправили на учебу в Александрию, один из главных культурных центров того времени. Там Илларион ознакомился с христианской верой, принял Святое Крещение и начал отказываться от роскоши, выбирая путь воздержания и молитвы.

видео дня

Около 15 лет Илларион посетил святого Антония Великого - основателя монашества в Египте. Эта встреча оказала большое влияние на него. Однако оставаться в обители Антония он не смог из-за большого количества посетителей, поэтому решил вернуться в родные места, чтобы вести затворную жизнь.

Вернувшись в Палестину, Илларион раздал свое имущество бедным, а сам поселился в пустыне между Газой и Майюмом. Сначала он жил в крайней нищете - без жилья, с минимальной пищей, проводя дни в молчании, молитве, посте и физическом труде.

Постепенно к нему стали приходить люди, ища духовного совета и исцеления. По преданию, Господь даровал Иллариону дар чудотворения: он исцелял больных, изгонял бесов и помогал в тяжелых жизненных ситуациях.

Его пример вдохновил многих. Вокруг Иллариона начали возникать пустынные монастыри, и он стал их духовным проводником. Сам Илларион, не желая славы, часто менял место жительства, убегая от человеческого почета. Он побывал в Египте, Сицилии, Далмации и Кипре. Преподобный Илларион Великий успокоился около 371 года на острове Кипр.

Что нельзя делать 21 октября

  • Не стоит начинать важные дела - день не благоприятен для новых начинаний, дальних дорог и важных сделок.
  • Запрещается ссориться, обижаться - громкие споры, по поверью, могли "привлечь беду" на всю зиму.
  • Женщинам нельзя стирать белье, вывешивать его на улицу после заката - это считалось "вызовом" холодам и духам осени.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • ясная погода - к мягкой зиме;
  • сильный ветер - ждите зимних метелей;
  • сырая и облачная погода - будут ранние холода;
  • листья с деревьев еще не опали - снег опоздает;
  • утром иней - ждите ясную и холодную погоду.

В народе 21 октября называлось День осенних ветров. Люди верили, что именно в этот день "отпускают" осенний ветер, который должен очистить землю перед зимой.

Именины 21 октября

Какие завтра именины: Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Федор, Пелагея.

Талисманом человека, рожденного 21 октября, является чароит. Камень обладает мощной способностью гармонизировать внутреннее состояние человека. С давних времен его считали надежным помощником в снятии эмоционального напряжения и восстановлении покоя после стрессовых переживаний.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

19:53

Все решится за недели: раскрыт самый большой страх Путина и сценарий окончания войны

19:43

Снег ворвется почти во все области: синоптики дали неожиданный прогноз

19:19

Не просто "три ромба": что на самом деле кроется за философией логотипа Mitsubishi

18:47

На каких оборотах двигатель авто "самоочищается" - эксперты раскрыли секрет

18:41

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 октября

18:09

Динамо имеет серьезные кадровые потери: кто не выйдет на поле против Самсунспора

18:07

После объявления о романе: Lida Lee похвасталась нежными поцелуями

17:40

"Он что-то возьмет": Трамп сделал громкое заявление о территориях Украины по итогам войныВидео

