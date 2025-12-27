Три батальона РФ "стерли в порошок": штурмовой полк ВСУ зачищает город на юге

Главное:
- Идет операциям по освобождению города Гуляйполе от оккупантов РФ
- ВСУ выявляют противника, изолируют его в зданиях и ликвидируют
Подразделение 425-го полка "Скала" вошло в Гуляйполе Запорожской области и приступило к операциям по освобождению города от оккупантов РФ.
По позициям противника интенсивно наносятся удары с применением беспилотников и артиллерийских средств, говорится в сообщении 425-го полка.
Отмечается, что основной задачей полка является выполнение боевой миссии с максимальным сохранением личного состава.
Также подчеркивается, что российским силам ранее удалось проникнуть в город, воспользовавшись сложными погодными условиями и туманом.
Детали зачистки Гуляйполя
В настоящее время украинские военные выявляют противника, изолируют его в зданиях и ликвидируют. В операции задействованы ударные дроны, FPV-аппараты и артиллерия, при этом командование уделяет особое внимание безопасности бойцов.
Согласно перехваченным радиопереговорам, противник уже понёс значительные потери — полностью выведены из строя два батальона и близок к разгрому третий. Боевые действия в Гуляйполе продолжаются.
Ситуация в Гуляйполе: данные военных
О ситуации с боевыми действиями в районе Гуляйполя Запорожской области сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.
В эфире телеканала "Суспильне" он отметил, что российские оккупационные войска предпринимают попытки выбить украинские подразделения из города.
Бои на Запорожье: новости по теме
Ранее сообщалось о том, что противник продолжает вести активные штурмовые операции на Гуляйпольском направлении. Подразделения пехоты РФ пытаются нарушить логистическое обеспечение города и взять Гуляйполе в полукольцо.
Главред ранее писал, что по данным агентов Атеш среди военнослужащих Вооруженных Сил страны-агрессора России, некоторые оккупанты платят командирам немалые деньги, чтобы те их не отправляли участвовать в боях на Запорожском направлении.
Недавно также группа военнослужащих РФ на Гуляйпольском направлении осуществила попытку проникновения в тыл украинских защитников. Однако их вовремя обнаружили и ликвидировали.
Другие новости:
- "Многое может решиться до нового года": Зеленский поедет на встречу с Трампом
- "Без Украины": Путин рассказал о планах США и РФ по Запорожской АЭС
- Россияне готовятся к штурму: военный предупредил об угрозе в одной области
Об источнике: 425-й отдельный штурмовой полк "Скала"
425-й отдельный штурмовой полк "Скала" - формирование войск в составе Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины численностью в полк, сообщает Википедия.
Создан в 2022 году, свое название получил от позывного командира Юрия Гаркавого - "Скала".
В январе 2025 года стало известно, что батальон масштабирован до полка, в частности разворачиваются танковое и артиллерийское подразделения. В том же месяце командир полка - подполковник Юрий Гарькавый отмечен орденом "Золотая Звезда" и званием Герой Украины
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред