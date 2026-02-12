Конец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянку

Россия уже торгует нефтью себе в убыток и порой вынуждена отдавать ее всего за 25 долларов за баррель, отметил Тарас Загородний.

США системно убивают нефтяную промышленность России, это уже отражается на бюджете войны – Загородний / Коллаж: Главред

Теплые отношения президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Путиным не мешают ему планомерно добивать российскую нефтянку, тем самым лишая Россию основного источника, питающего ее бюджет, в том числе военный. Так, на днях Трамп подписал указ, отменяющий таможенные пошлины в размере 25% для Индии за ее отказ от покупки нефти у России.

Сама Индия на этот счет пока хранит молчание. Если же она действительно начнет закупать нефть у США вместо российской, это станет болезненным ударом по России, поскольку Индия является вторым крупнейшим покупателем российской нефти после Китая.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал Главреду, почему Россия обречена лишиться Индии как покупателя своей нефти, какие последствия это будет иметь для российской экономики, в частности, как отразится на бюджете войны, какого шага не достает, чтобы наступил конец не только российскому экспорту нефти, но и России как таковой, какими будут цены на нефть в 2026 году, и почему РФ уже не спасти.

Какова вероятность, что Индия действительно прекратит покупать нефть у России, как об этом сказал Трамп? Ведь и несколько месяцев назад были разговоры, что Индия откажется от закупки нефти у России, но этого так и не случилось. На этот раз Трамп сделал Моди предложение, от которого тот не сможет отказаться, или Москва еще может найти ухищрения, чтобы не отпустить одного из двух своих основных покупателей нефти?

Прежде всего, США уже начали давить российский танкерный флот, а он обслуживал Россию, Венесуэлу и Иран одновременно. Также американцы получили доступ к венесуэльской нефти и хотят обеспечить ее гарантированный сбыт, чтобы американские компании могли в эту сферу инвестировать. Потому во всем, что касается нефти, в решительности США можно не сомневаться. И Индию американцы дожмут, у них есть для этого рычаги давления. В отличие от Китая, у которого, наоборот, есть рычаг давления на США.

Так что со стопроцентной вероятностью США дожмут Индию, и она прекратит покупать российскую нефть. Вопрос – на каких условиях.

США дожмут Индию, и она прекратит покупать российскую нефть, уверен Загородний / Фото: www.whitehouse.gov

Насколько вероятен полный отказ Индии от покупки нефти у России или, скорее, будет какой-то половинчатый шаг?

Думаю, Индия полностью откажется от российской нефти.

Какие рычаги давления на Индию есть у США?

Индии, в отличие от Китая, нечего противопоставить США. Китай контролирует рынок редкоземельных металлов, потому на китайцев не надавишь. В свою очередь Индия ничего подобного не может противопоставить. Потому в отношении Индии Штаты могут влупить и пошлины, и в сфере обороны предпринять болезненные шаги, и танкеры арестовывать. Потому для давления на Индию у американцев набор инструментов весьма большой.

Есть ли у России инструменты, которыми она может удержать Индию?

Нет, Россия этого сделать не сможет. Во-первых, опять-таки все упрется в танкерный флот. Во-вторых, США системно убивают нефтяную промышленность России, которая американцам не нужна. Зачем им конкурент?

США системно убивают нефтяную промышленность России, отметил Загородний / Фото: Белый дом

Насколько болезненным ударом для России будет отказ Индии покупать ее нефть, и какими будут последствия для российской экономики? Насколько это отразится на бюджете войны?

Происходящее на рынке нефти уже отражается не только на российской экономике, но и на финансировании войны. Так, например, Россия уже вынуждена сокращать затраты на производство оружия. Это уже видно по задолженностям на предприятиях оборонки РФ – им сократили выплаты еще в середине прошлого года.

Все это непременно будет влиять на оборонный бюджет РФ, потому что денег будет все больше и больше не хватать. Даже по старту 2026 году видно, что у России проблем больше, чем было в прошлом году, когда первый квартал 2025-го россияне так-сяк прошли благодаря тому, что тогда еще сохранялись более-менее высокие цены на нефть.

Происходящее на рынке нефти уже отражается на финансировании Россией войны, отметил Загородний / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Как все то, что делает Трамп и с перетягиванием Индии в покупатели собственной нефти, и с Венесуэлой, и с Ираном, где, судя по всему, грядут перемены, может отразиться на ценах на нефть? По вашим прогнозам, насколько цена может просесть в 2026 году? Если сейчас Россия вынуждена продавать свою нефть со скидками, то что дальше?

Иран тоже дожмут, в этом нет сомнений. Американцы планируют остановить цены на нефть примерно на уровне 50 долларов за баррель, чтобы не стала убыточной их собственная нефтяная промышленность. И по 50 долларов за баррель будет торговаться нефть марки Brent, а Urals всегда идет с дисконтом. А это значит, что Россия будет вынуждена торговать себе в убыток. В принципе, она и так уже торгует себе в убыток.

А из-за того, что давят российский флот, Россия порой уже сейчас вынуждена отдавать свою нефть даже по 25 долларов за баррель, а это уже ниже себестоимости. Тенденция сохранится.

Насколько процесс задержания российских танкеров, по вашему прогнозу, будет набирать обороты? И какими будут последствия для России, если история будет развиваться?

Это конец российскому экспорту нефти. Если бы еще и европейцы наконец подключились, то был бы конец не только экспорту, но и конец России. Потому что весь экспорт нефти РФ фактически идет через два моря – Балтийское и Черное. И если бы европейцы задерживали на 30 дней эти суда (например, для проверки соответствия экологическим нормам), то это вообще было бы замечательно.

Задержание российских танкеров – это конец российскому экспорту нефти, подчеркнул Загородний / Скриншот

Есть ли признаки, свидетельствующие о том, что европейцы начнут так действовать? Или в этой сфере они ограничатся поддержкой на словах?

Пока европейцы Украину поддерживают в этом смысле чисто орально, больше никак. И пока нет признаков, которые бы говорили о том, что это в скором времени изменится.

Какие, на ваш взгляд, еще сюрпризы от США могут ждать Путина? Вот, к примеру, Грэм вновь поднял тему предоставления Tomahawk Украине. Могут ли быть такого плана сюрпризы?

Это зависит исключительно от нашей ракетной программы. Когда американцы увидят, что Украина сама что-то может сделать, они будут действовать по-другому, в частности, дадут ракеты. Чем больше мы будем производить своих собственных ракет, тем больше американцы нам будут предоставлять свои – для того, чтобы контролировать нас.

А так, действий США, которые касаются нефти, вполне достаточно, ведь нефть – это фундамент, на котором живет Россия на протяжении последних 70 лет.

А сколько российской нефти сегодня покупает Индия?

Примерно половину того, что продает Россия.

Вы отмечали, что уже сейчас Россия получает все меньше и меньше доходов. Но ведь если РФ потеряет Индию как покупателя, она враз потеряет и существенную часть доходов.

Да. И тогда Россия будет вынуждена консервировать свои скважины. А это будет конец этим скважинам, потому что в таком климате и при таких технологиях их невозможно будет восстановить.

Как на России отразятся все действия Трампа (не только связанные с нефтью) в отношении друзей Москвы: Иран, Венесуэла и пр.?

Венесуэла уже отпала. Иран был последним инструментом в руках России, с помощью которого она могла манипулировать ценами на нефть последние 70 лет. Россия постоянно поддерживала эти режимы, чтобы иметь возможность управлять дестабилизацией на Ближнем востоке, когда нужно. Как только на Ближнем востоке происходит дестабилизация – цена на нефть растет, в результате чего Россия получает больше прибыли. Теперь еще и Иран может начать экспортировать нефть и газ. И тогда в мире будет огромный профицит нефти и газа.

Трамп лишает Путина последнего инструмента, с помощью которого РФ могла влиять на цены на нефть, отметил Загородний / Скриншот

На ваш взгляд, Трамп заинтересован окончательно затянуть эту "нефтяную петлю" на шее России и выбить из-под нее табуретку?

С одной стороны, есть аппетиты американских компаний и желание контролировать максимально добычу нефти в мире, чтобы давить на Китай. С другой стороны, Трамп хотел бы спасти Россию. Вот только инструментария для этого спасения у американцев нет.

Может ли Китай перекрыть те потери, которые понесет Россия в случае ухода Индии из числа покупателей российской нефти?

Нет, Китай не будет этого делать. Китайцы ведь тоже диверсифицируют источники нефти, чтобы не зависеть от одного продавца. Помимо этого, происходит структурное изменение потребления нефти (например, электромобили не потребляют нефть). К тому же китайцы сами наращивают собственную добычу нефти и газа.

Да и если Китай станет закупать российскую нефть в большем количестве, он будет выкручивать России руки и добиваться более низкой цены. Ведь Китай прекрасно понимает зависимость России от продажи нефти, а потому будет добиваться того, чтобы покупать ее нефть или по себестоимости, или ниже себестоимости.

В скором будущем должна состояться встреча Трампа и Си Цзиньпина. Чего от нее ждать России?

Американцы хотят использовать Россию в качестве тарана против Китая, но Китай не позволит это сделать.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

