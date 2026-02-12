Украинская певица Алина Гросу впервые показала кадры со своего гендер-пати.

Алина Гросу рассекретила пол будущего ребенка / Коллаж Главред, скриншот

Кратко:

Кого ждет Алина Гросу с мужем

Как она отреагировала на новость

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно объявила о своей беременности, рассекретила пол своего будущего малыша.

Оказалось, что певица и ее таинственный мужчина ждут мальчика. Гросу поделилась видео на своей странице в Instagram.

Алина Гросу провела гендер-пати / Скриншот

Для проведения гендер-пати пара выбрала "баллонный" способ. Когда из импровизированного огнетушителя идет синий дым, значит будет мальчик.

Алина Гросу со своим партнером / Скриншот

Счастливые будущие родители / Скриншот

О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

