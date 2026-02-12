Алина Гросу рассекретила пол будущего ребенка

Кратко:
- Кого ждет Алина Гросу с мужем
- Как она отреагировала на новость
Украинская певица Алина Гросу, которая недавно объявила о своей беременности, рассекретила пол своего будущего малыша.
Оказалось, что певица и ее таинственный мужчина ждут мальчика. Гросу поделилась видео на своей странице в Instagram.
Для проведения гендер-пати пара выбрала "баллонный" способ. Когда из импровизированного огнетушителя идет синий дым, значит будет мальчик.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, не устает радовать своих фоловеров красивыми фото.
Ранее также запроданка Регина Тодоренко, которая недавно родила третьего ребенка российскому певцу Владу Топалову и пыталась отравить человека, может повторить судьбу путинистки Ларисы Долиной.
Вас также может заинтересовать:
- Алина Гросу беременна первенцем: фото и видео
- Кто тайный муж Алины Гросу: стали известны подробности
- "Кто бы раньше сказал": Гросу рассказала об испытаниях во время беременности
О персоне: Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред