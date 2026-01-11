"Кто бы раньше сказал": Гросу рассказала об испытаниях во время беременности

Алина Гросу ожидает первенца.

Алина Гросу беременна - певица раскрыла детали беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Кратко:

Алина Гросу готовится впервые стать мамой

В социальных сетях артистка поделилась, как чувствует себя сейчас

Украинская певица Алина Гросу 10 января раскрыла свою беременность - скоро звезда впервые станет мамой. Прежде она не единожды рассказывал о том, что мечтает о ребенке. Теперь ее заветное желание близко к исполнению.

Однако носить под сердцем малыша - задача не из самых простых. В этом Алина убедилась на собственном опыте. В Instagram звезда рассказала, как чувствует себя сейчас.

Гросу призналась, что беременность не дается ей легко - она стала более эмоционально возбудимой, к тому же в ней проснулся ужасный голод. Впрочем, певица не жалуется, а радуется своему положению.

"Девочки, кто бы мне раньше сказал, как это тяжело. Я чувствую себя чупа-чупсом, но счастливым чупа-чупсом", - говорит Алина Гросу.

Алина Гросу беременна - певица раскрыла детали беременности / фото: instagram.com/alina_grosu

Что известно о муже Алины Гросу

Отцом ребенка Алины Гросу вероятно является российский актер Роман Полянский. Пара начала встречаться еще до начала полномасштабной войны. Затем последовало расставание и примирение. В марте 2024 года певица объявила, что вышла замуж.

Свадьба Алины Гросу / фото: instagram.com/alina_grosu

О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

