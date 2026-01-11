"Кто бы раньше сказал": Гросу рассказала об испытаниях во время беременности

Кратко:
- Алина Гросу готовится впервые стать мамой
- В социальных сетях артистка поделилась, как чувствует себя сейчас
Украинская певица Алина Гросу 10 января раскрыла свою беременность - скоро звезда впервые станет мамой. Прежде она не единожды рассказывал о том, что мечтает о ребенке. Теперь ее заветное желание близко к исполнению.
Однако носить под сердцем малыша - задача не из самых простых. В этом Алина убедилась на собственном опыте. В Instagram звезда рассказала, как чувствует себя сейчас.
Гросу призналась, что беременность не дается ей легко - она стала более эмоционально возбудимой, к тому же в ней проснулся ужасный голод. Впрочем, певица не жалуется, а радуется своему положению.
"Девочки, кто бы мне раньше сказал, как это тяжело. Я чувствую себя чупа-чупсом, но счастливым чупа-чупсом", - говорит Алина Гросу.
Что известно о муже Алины Гросу
Отцом ребенка Алины Гросу вероятно является российский актер Роман Полянский. Пара начала встречаться еще до начала полномасштабной войны. Затем последовало расставание и примирение. В марте 2024 года певица объявила, что вышла замуж.
