Когда выключают свет: шедевральный рецепт домашней пиццы

Рецепт быстрой пиццы без заморочек.

Если у вас нет электричества или же духовки, а есть газовая плита, тогда этот рецепт приготовления пиццы вам пригодится. Из простых ингредиентов у вас получится аппетитная домашняя пицца.

Кстати, не нужно делать бортики из теста

Пицца на скороде - рецепт

Для теста:

Мука – 250 г;

Вода – 150 г;

Разрыхлитель – 1 ч л;

Соль - щепотка

Для томатного соуса:

Томаты в собственном соку - 100 г;

Соль, сахар и щепотка орегано или базилика

Для начинки:

Овощи (болгарский перец, чили, лук);

Маслины;

Сыр и колбаса салями

Для теста смешайте муку, воду, разрыхлитель и соль, оставьте его отдыхать.

Для соуса смешайте томаты, соль, сахар и специи.

Для начинки нарежьте все ингредиенты на тоненькие кусочки. Овощи протушите, натрите сыр на крупной терке.

Тонко раскатайте тесто, отправьте на разогретую сковороду, подержите под крышкой.

Переверните тесто, смажьте соусом, сверху отправьте овощи, колбасу, маслины и твердый сыр.

Накройте блюдо крышкой и держите на маленьком огне 4-5 минут.

Можно подавать на стол, приятного аппетита!

valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер

