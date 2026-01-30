Тесто замешивать не нужно: рецепт пиццы по-новому, которая готовится за 15 минут

Если нужно быстро и вкусно накормить семью, тогда приготовьте пиццу в лаваше.

Рецепт ленивой пиццы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Пицца — любимое блюдо многих, особенно детей. Если времени и сил на замес теста нет, то Главред рекомендует попробовать приготовить пиццу в лаваше, от которой все будут в восторге.

Рецептом пиццы по-новому поделилась кулинарный блогер в Instagram @an.cookbook.

Ингредиенты

лаваш – 1 шт;

колбаса – 200 г;

твердый сыр – 200 г;

кетчуп – 3–4 ст. л;

майонез – по желанию.

Способ приготовления

Сначала смажьте лаваш кетчупом, можно добавить еще немного майонеза.

Далее натрите сыр, нарежьте колбасу и равномерно распределите начинку по лавашу, предварительно смазанному кетчупом.

После этого скрутите лаваш в рулет и нарежьте небольшими кусочками.

Выложите рулетики в форму, сверху посыпьте остатками сыра.

Пиццу в лаваше нужно запекать 15 минут при температуре 180 °C.

Приятного аппетита!

Как приготовить пиццу в лаваше — смотрите видео:

О персоне: an.cookbook an.cookbook — популярная украинская кулинарная блогерша в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На an.cookbook подписаны более 17 тысяч пользователей соцсети.

