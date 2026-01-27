Магазинный больше покупать не будете: рецепт домашнего майонеза за 1 минуту

Майонез - популярная заправка, которую используют для салатов или маринования мяса. В супермаркетах есть широкий выбор этого продукта, однако домашний майонез значительно вкуснее и ароматнее. Главред поможет создать этот популярный соус в домашних условиях за 1 минуту.
Рецептом нежного майонеза поделилась кулинарный блогер @alionakarpiuk.
Ингредиенты:
- яйцо - 1 шт;
- соль - 1 ч. л;
- сахар - 1 ч. л;
- уксус или лимонный сок -1 ст. л;
- горчица - 1 ч. л. (по желанию);
- чеснок - 1 зубчик;
- растительное масло - примерно 250–300 мл.
Процесс приготовления
Сначала возьмите банку и соедините яйцо, соль, сахар, уксус или лимонный сок, горчицу и чеснок.
Затем осторожно взбейте блендером все ингредиенты.
В конце влейте масло тонкой струйкой, постоянно взбивая, и уже через минуту масса превратится в майонез.
Этот соус идеально подойдет для заправки различных салатов.
Приятного аппетита!
Как приготовить майонез в домашних условиях - смотрите видео:
О личности: alionakarpiuk
alionakarpiuk — популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 230 тысяч пользователей соцсети.
