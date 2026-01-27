Укр
Магазинный больше покупать не будете: рецепт домашнего майонеза за 1 минуту

Марина Фурман
27 января 2026, 19:43
71
Домашний соус намного вкуснее магазинного.
Время приготоления Время приготовления: 1 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 3 минут
Порции Порции 5 порции
Кухня Кухня Интернациональная
майонез
Как приготовить домашний майонез - рецепт / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Майонез - популярная заправка, которую используют для салатов или маринования мяса. В супермаркетах есть широкий выбор этого продукта, однако домашний майонез значительно вкуснее и ароматнее. Главред поможет создать этот популярный соус в домашних условиях за 1 минуту.

Рецептом нежного майонеза поделилась кулинарный блогер @alionakarpiuk.

Ингредиенты:

видео дня
  • яйцо - 1 шт;
  • соль - 1 ч. л;
  • сахар - 1 ч. л;
  • уксус или лимонный сок -1 ст. л;
  • горчица - 1 ч. л. (по желанию);
  • чеснок - 1 зубчик;
  • растительное масло - примерно 250–300 мл.

Процесс приготовления

Сначала возьмите банку и соедините яйцо, соль, сахар, уксус или лимонный сок, горчицу и чеснок.

Затем осторожно взбейте блендером все ингредиенты.

В конце влейте масло тонкой струйкой, постоянно взбивая, и уже через минуту масса превратится в майонез.

Этот соус идеально подойдет для заправки различных салатов.

Приятного аппетита!

Как приготовить майонез в домашних условиях - смотрите видео:

@alionakarpiuk ? Домашний майонез за 1 мин ✅ Ингредиенты: • ? Яйцо - 1 шт • ? Соль - 1 ч. л. • ? Сахар -1 ч. л. • ? Уксус или лимонный сок -1 ст. л. • ? Горчица - 1 ч. л. (по желанию) • ? Чеснок -1 зубчик • ? Растительное масло - примерно 250–300 мл ?‍? Приготовление: 1. В банку добавьте: яйцо, соль, сахар, уксус (или лимонный сок), горчицу и чеснок. 2. Опустите блендер на дно и начните взбивать. 3. В конце тонкой струйкой влейте масло, не прекращая взбивать. 4. Через 30–60 секунд масса загустеет и превратится в нежный майонез. А блендер у меня от @terka.com.ua #майонез#домашниймайонез#рецепт♬ Little Things - Adrián Berenguer

Другие рецепты:

О личности: alionakarpiuk

alionakarpiuk — популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 230 тысяч пользователей соцсети.

рецепт майонез рецепты
