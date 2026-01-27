Магазинный больше покупать не будете: рецепт домашнего майонеза за 1 минуту

Домашний соус намного вкуснее магазинного.

Майонез - популярная заправка, которую используют для салатов или маринования мяса. В супермаркетах есть широкий выбор этого продукта, однако домашний майонез значительно вкуснее и ароматнее. Главред поможет создать этот популярный соус в домашних условиях за 1 минуту.

Рецептом нежного майонеза поделилась кулинарный блогер @alionakarpiuk.

Ингредиенты:

яйцо - 1 шт;

соль - 1 ч. л;

сахар - 1 ч. л;

уксус или лимонный сок -1 ст. л;

горчица - 1 ч. л. (по желанию);

чеснок - 1 зубчик;

растительное масло - примерно 250–300 мл.

Процесс приготовления

Сначала возьмите банку и соедините яйцо, соль, сахар, уксус или лимонный сок, горчицу и чеснок.

Затем осторожно взбейте блендером все ингредиенты.

В конце влейте масло тонкой струйкой, постоянно взбивая, и уже через минуту масса превратится в майонез.

Этот соус идеально подойдет для заправки различных салатов.

Приятного аппетита!

Как приготовить майонез в домашних условиях - смотрите видео:

