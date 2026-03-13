Самая грязная вещь в доме: хитрый трюк, как быстро отмыть один предмет на кухне

Алексей Тесля
13 марта 2026, 20:14
Существует простой способ продезинфицировать губку всего за несколько минут.
Губки
Кухонная губка таит много опасностей / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Кухонная губка становится идеальной средой для размножения бактерий
  • Есть простой способ продезинфицировать губку всего за несколько минут

На кухне почти в каждом доме есть вещь, которая может быть намного более загрязнённой, чем кажется на первый взгляд — иногда даже грязнее унитаза.

При этом многие люди редко задумываются о том, что её тоже нужно регулярно дезинфицировать, пишет Express.

Речь идёт о обычной кухонной губке. Ею моют посуду, вытирают столешницы, чистят плиту, духовку или холодильник. Из-за постоянной влаги и остатков пищи губка становится идеальной средой для размножения бактерий, которые остаются невидимыми, но активно накапливаются.

Многие уверены, что губка остаётся чистой, ведь перед использованием её часто смачивают в мыльной воде. Однако этого недостаточно, чтобы избавиться от микробов.

Существует простой способ продезинфицировать губку всего за несколько минут. Сначала тщательно вымойте раковину и ополосните сами губки. Затем налейте в раковину около 16 чашек воды комнатной температуры и добавьте примерно ¾ чашки отбеливателя.

Поместите губки в раствор и хорошо сожмите их, чтобы жидкость впиталась. Оставьте на 2–3 минуты, после чего переверните и подержите ещё столько же времени. Затем слейте раствор, тщательно промойте губки чистой водой и оставьте их высыхать на воздухе. Такой способ поможет эффективно избавиться от бактерий.

Универсальное чистящее средство своими руками
/ Инфографика Главред

Смотрите видео - мотивация уборки на кухне:

В этом сюжете автор предлагает мощную мотивацию для уборки кухни. Она специально оставила наведение порядка на кухне напоследок — "на десерт".

Она приглашает зрителей присоединиться и вместе привести кухню в порядок. Генеральной уборки в каждом уголке не будет, однако автор планирует разобрать и организовать те шкафчики и тумбы, которые больше всего нуждаются в внимании.

В процессе она также делится полезными нюансами и советами по организации пространства на кухне. А атмосферу ролика дополняет порция позитива от её маленькой помощницы, которая будет помогать во время уборки.

Напомним, ранее Главред писал о том, как быстро отчистить холодильник. Уксус содержит уксусную кислоту, которая эффективно уничтожает бактерии, но при этом безопасна для продуктов.

Ранее сообщалось о том, как отчистить плиту до идеального блеска. Жир можно очистить простым раствором, который готовится за несколько минут.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

"Они должны за все платить": Трамп заявил, что США не нужна помощь Украины

"Они должны за все платить": Трамп заявил, что США не нужна помощь Украины

Больше не энергетика: Свитан назвал главную цель РФ в Украине на весну 2026

Больше не энергетика: Свитан назвал главную цель РФ в Украине на весну 2026

Доллар отошел от рекорда, евро резко подешевел: новый курс валют на 16 марта

Доллар отошел от рекорда, евро резко подешевел: новый курс валют на 16 марта

Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали Кремлю

Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали Кремлю

Гороскоп на завтра 14 марта: Тельцам - неудача, Козерогам - напряжение

Гороскоп на завтра 14 марта: Тельцам - неудача, Козерогам - напряжение

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

РФ завершает подготовку к массированному удару: эксперт назвал дату и цели атаки

РФ завершает подготовку к массированному удару: эксперт назвал дату и цели атаки

