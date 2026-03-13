Самая грязная вещь в доме: хитрый трюк, как быстро отмыть один предмет на кухне

Вы узнаете:
- Кухонная губка становится идеальной средой для размножения бактерий
- Есть простой способ продезинфицировать губку всего за несколько минут
На кухне почти в каждом доме есть вещь, которая может быть намного более загрязнённой, чем кажется на первый взгляд — иногда даже грязнее унитаза.
При этом многие люди редко задумываются о том, что её тоже нужно регулярно дезинфицировать, пишет Express.
Речь идёт о обычной кухонной губке. Ею моют посуду, вытирают столешницы, чистят плиту, духовку или холодильник. Из-за постоянной влаги и остатков пищи губка становится идеальной средой для размножения бактерий, которые остаются невидимыми, но активно накапливаются.
Многие уверены, что губка остаётся чистой, ведь перед использованием её часто смачивают в мыльной воде. Однако этого недостаточно, чтобы избавиться от микробов.
Существует простой способ продезинфицировать губку всего за несколько минут. Сначала тщательно вымойте раковину и ополосните сами губки. Затем налейте в раковину около 16 чашек воды комнатной температуры и добавьте примерно ¾ чашки отбеливателя.
Поместите губки в раствор и хорошо сожмите их, чтобы жидкость впиталась. Оставьте на 2–3 минуты, после чего переверните и подержите ещё столько же времени. Затем слейте раствор, тщательно промойте губки чистой водой и оставьте их высыхать на воздухе. Такой способ поможет эффективно избавиться от бактерий.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
