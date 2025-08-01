Как до блеска отчистить кастрюли и сковородки: простой, но 100%-ный способ

Кулинарные специалисты поделились простым способом вернуть загрязнённой и потемневшей посуде опрятный внешний вид.

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Как отмыть посуду / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/fotoblend, Pexels/cottonbro studio

Вы узнаете:

Кулинарные специалисты поделились способом вернуть посуде опрятный вид

Метод подходит для посуды из нержавеющей стали, алюминия, стекла

Один из минусов приготовления пищи — это то, что посуда, особенно сковороды и кастрюли, со временем покрываются жирными отложениями, нагаром, а иногда и ржавчиной.

Кулинарные специалисты поделились простым способом вернуть загрязнённой и потемневшей посуде опрятный внешний вид. Всё, что нужно — это обычная пищевая сода, пишет Express.

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Этот метод подходит для посуды из нержавеющей стали, алюминия, стекла, керамики и фарфора.

Порядок действий:

Для начала нужно увлажнить дно кастрюли, сковороды или любую другую загрязнённую поверхность.

Затем обильно посыпьте её содой, равномерно распределив по всей загрязнённой зоне, и оставьте на некоторое время для воздействия.

При этом чистящее средство стоит держать средство слишком долго — его кислотность может повредить покрытие. Как только средство побелеет, можно приступать к чистке.

Возьмите влажную губку с жёсткой стороной и начните тереть загрязнённый участок. Иногда это требует значительных усилий.

Большинство загрязнений должны удалиться, однако особенно стойкие пятна могут потребовать повторного нанесения средства.

После того как вы добьётесь чистоты, просто промойте сковороду или кастрюлю в тёплой воде с мылом и тщательно вытрите насухо.

Эксперты также поясняют, что пищевая сода не только эффективно справляется с загрязнениями, но и нейтрализует запахи благодаря своему щелочному составу.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как вернуть блеск пригоревшим кастрюлям

Справиться с нагаром на посуде помогут простые подручные средства — пищевая сода и обычная фольга.

Для начала нанесите на обгоревшую поверхность 2–3 столовые ложки соды и добавьте немного воды, чтобы получилась густая паста.

Затем смять кусок фольги в комок и использовать его как абразив — аккуратно потрите им загрязнённый участок. После того как нагар исчезнет, останется лишь промыть посуду чистой водой.

Смотрите видео - как отчистить старую посуду:

Как удалить застарелый жир и нагар с посуды? Можно ли "реанимировать" старые кастрюли и сковороды? И насколько эффективны рецепты из интернета?

Один из популярных способов восстановления посуды — вываривание в специальном растворе, говорится в сюжете на YouTube-канале Кухня з кишені.

Что понадобится:

ведро воды,

4 столовые ложки хозяйственного мыла (подойдёт и жидкое),

2 столовые ложки пищевой соды,

2 столовые ложки лимонной кислоты.

Все компоненты смешиваются, после чего загрязнённую посуду полностью погружают в раствор. Кипятить необходимо минимум час (можно дольше, если нагар сильный). Затем выключить огонь и дать раствору остыть до тёплого состояния — так будет удобнее очищать посуду прямо в этой же ёмкости.

Метод помогает заметно улучшить внешний вид старой посуды и продлить срок её службы.

Ранее сообщалось о том, как очистить застарелый жир со сковородки. Хозяйки хорошо знают, что, если вовремя не помыть сковороду, внутри нее налипнет жир, и потому будет сложно ее отмывать.

Напомним, Главред ранее писал о том, когда срочно нужно заменить сковородки и кастрюли. Со временем посуда теряет свои эксплуатационные свойства, что может повлиять не только на качество приготовления пищи, но и на безопасность нашего здоровья.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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