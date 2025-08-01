Как до блеска отчистить кастрюли и сковородки: простой, но 100%-ный способ

Вы узнаете:
- Кулинарные специалисты поделились способом вернуть посуде опрятный вид
- Метод подходит для посуды из нержавеющей стали, алюминия, стекла
Один из минусов приготовления пищи — это то, что посуда, особенно сковороды и кастрюли, со временем покрываются жирными отложениями, нагаром, а иногда и ржавчиной.
Кулинарные специалисты поделились простым способом вернуть загрязнённой и потемневшей посуде опрятный внешний вид. Всё, что нужно — это обычная пищевая сода, пишет Express.
Этот метод подходит для посуды из нержавеющей стали, алюминия, стекла, керамики и фарфора.
Порядок действий:
- Для начала нужно увлажнить дно кастрюли, сковороды или любую другую загрязнённую поверхность.
- Затем обильно посыпьте её содой, равномерно распределив по всей загрязнённой зоне, и оставьте на некоторое время для воздействия.
- При этом чистящее средство стоит держать средство слишком долго — его кислотность может повредить покрытие. Как только средство побелеет, можно приступать к чистке.
- Возьмите влажную губку с жёсткой стороной и начните тереть загрязнённый участок. Иногда это требует значительных усилий.
- Большинство загрязнений должны удалиться, однако особенно стойкие пятна могут потребовать повторного нанесения средства.
- После того как вы добьётесь чистоты, просто промойте сковороду или кастрюлю в тёплой воде с мылом и тщательно вытрите насухо.
Эксперты также поясняют, что пищевая сода не только эффективно справляется с загрязнениями, но и нейтрализует запахи благодаря своему щелочному составу.
Как вернуть блеск пригоревшим кастрюлям
Справиться с нагаром на посуде помогут простые подручные средства — пищевая сода и обычная фольга.
Для начала нанесите на обгоревшую поверхность 2–3 столовые ложки соды и добавьте немного воды, чтобы получилась густая паста.
Затем смять кусок фольги в комок и использовать его как абразив — аккуратно потрите им загрязнённый участок. После того как нагар исчезнет, останется лишь промыть посуду чистой водой.
Смотрите видео - как отчистить старую посуду:
Как удалить застарелый жир и нагар с посуды? Можно ли "реанимировать" старые кастрюли и сковороды? И насколько эффективны рецепты из интернета?
Один из популярных способов восстановления посуды — вываривание в специальном растворе, говорится в сюжете на YouTube-канале Кухня з кишені.
Что понадобится:
- ведро воды,
- 4 столовые ложки хозяйственного мыла (подойдёт и жидкое),
- 2 столовые ложки пищевой соды,
- 2 столовые ложки лимонной кислоты.
Все компоненты смешиваются, после чего загрязнённую посуду полностью погружают в раствор. Кипятить необходимо минимум час (можно дольше, если нагар сильный). Затем выключить огонь и дать раствору остыть до тёплого состояния — так будет удобнее очищать посуду прямо в этой же ёмкости.
Метод помогает заметно улучшить внешний вид старой посуды и продлить срок её службы.
Ранее сообщалось о том, как очистить застарелый жир со сковородки. Хозяйки хорошо знают, что, если вовремя не помыть сковороду, внутри нее налипнет жир, и потому будет сложно ее отмывать.
Напомним, Главред ранее писал о том, когда срочно нужно заменить сковородки и кастрюли. Со временем посуда теряет свои эксплуатационные свойства, что может повлиять не только на качество приготовления пищи, но и на безопасность нашего здоровья.
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Об источнике: Express.co.uk
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