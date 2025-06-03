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Пригоревшие кастрюли засияют, как новые: чем нужно заменить губку для мытья

Мария Николишин
3 июня 2025, 12:43
204
Вернуть пригоревшим кастрюлям и сковородкам красивый вид можно за считанные минуты.
Пригоревшие кастрюли засияют, как новые: чем нужно заменить губку для мытья
Как быстро отмыть пригоревшую кастрюлю / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как быстро убрать нагар
  • Какие средства для этого подойдут

Каждая сковородка или кастрюля может пригореть. Но привести после этого посуду в порядок очень трудно, если не знать одного секрета.

Главред решил разобраться, как быстро отмыть пригоревшую кастрюлю.

Какое средство убирает нагар со сковородок и кастрюль

Как пишет express.co.uk, сода и фольга это те средства, которые помогут быстро убрать нагар с посуды.

Все, что нужно сделать - это покрыть пригоревший участок двумя-тремя столовыми ложками соды и добавить немного воды, чтобы образовалась паста.

Фольгу нужно смять и потереть ею грязный участок. Когда нагар исчезнет, просто промойте посудину обычной водой.

Как убрать нагар от пригоревшей пищи

В то же время, автор канала Советы для дома на YouTube рассказала, что пригоревшие остатки пищи можно убрать с помощью соды и моющего средства.

Для этого нужно посыпать грязный участок кастрюли содой, добавить несколько капель моющего средства, залить все небольшим количеством воды и поставить на плиту.

Нужно, чтобы данная смесь покипела несколько минут. Так, грязь быстрее "отойдет" от кастрюли и облегчит процесс мытья.

Через несколько минут слейте воду и потрите грязный участок обычной губкой. Для лучшего эффекта можно добавить еще немного соды.

Как очистить пригоревшую кастрюлю внутри - видео:

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Советы для дома

Советы для дома - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

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