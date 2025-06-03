Пригоревшие кастрюли засияют, как новые: чем нужно заменить губку для мытья

Вы узнаете:
- Как быстро убрать нагар
- Какие средства для этого подойдут
Каждая сковородка или кастрюля может пригореть. Но привести после этого посуду в порядок очень трудно, если не знать одного секрета.
Главред решил разобраться, как быстро отмыть пригоревшую кастрюлю.
Какое средство убирает нагар со сковородок и кастрюль
Как пишет express.co.uk, сода и фольга это те средства, которые помогут быстро убрать нагар с посуды.
Все, что нужно сделать - это покрыть пригоревший участок двумя-тремя столовыми ложками соды и добавить немного воды, чтобы образовалась паста.
Фольгу нужно смять и потереть ею грязный участок. Когда нагар исчезнет, просто промойте посудину обычной водой.
Как убрать нагар от пригоревшей пищи
В то же время, автор канала Советы для дома на YouTube рассказала, что пригоревшие остатки пищи можно убрать с помощью соды и моющего средства.
Для этого нужно посыпать грязный участок кастрюли содой, добавить несколько капель моющего средства, залить все небольшим количеством воды и поставить на плиту.
Нужно, чтобы данная смесь покипела несколько минут. Так, грязь быстрее "отойдет" от кастрюли и облегчит процесс мытья.
Через несколько минут слейте воду и потрите грязный участок обычной губкой. Для лучшего эффекта можно добавить еще немного соды.
Как очистить пригоревшую кастрюлю внутри - видео:
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Советы для дома
Советы для дома - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.
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