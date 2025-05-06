Как убрать пятна кофе с одежды: простые и эффективные способы

Пятна от кофе - одни из самых трудновыводимых, но избавиться от них и спасти любимую вещь без лишних усилий можно даже в домашних условиях.

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Как убрать пятна кофе с одежды / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Советы для дома"

Вы узнаете:

Как отстирать пятно от кофе с белой одежды

Как отстирать пятно от кофе с шелка или шерсти

Как отстирать пятно от кофе с синтетической ткани

Многие из нас часто сталкивались с ситуацией, когда в процессе заваривания или употребление кофе разливается на любимую одежду. Естественно, можно отнести вещь в химчистку или попытаться вывести пятно самостоятельно. "Главред" делится проверенными лайфхаками, как это сделать.

Автор Youtube-канала "Советы для дома" также рассказала, как вывести пятно от кофе на белой или цветной одежде.

Самый простой способ

Один из самых простых способов удаления пятен от кофе – промыть пятно проточной горячей водой. Для этого подогреваем воду в чайнике – желательно, чтобы она была горячей, но не кипела. Медленно льем воду на пятно – так, чтобы она прошла сквозь ткань с обратной стороны. Затем насыпаем на пятно немного стирального порошка, трем и ждем пару минут. Обильно промываем водой, чтобы смыть остатки.

Как отстирать пятно от кофе с белой одежды

Уксус

Уксус – это прекрасный пятновыводитель, который найдется у каждой хозяйки. Разводим 1 ч. л. уксуса в нескольких кружках воды и выливаем полученную жидкость на пятно. Затем стираем одежду вручную или в стиральной машине. Чтобы усилить эффект, уксус можно смешать со стиральным порошком.

Нашатырный спирт

Смешиваем 10 капель нашатыря и 0,5 л воды и выливаем на пятно. После замачивания достаточно будет просто прополоскать одежду.

Лимонная или щавелевая кислота

Выливаем немного лимонной или щавелевой кислоты на пятно от кофе, оставляем примерно на 1-1,5 часа и затем стираем вещь как обычно.

Как отстирать пятно от кофе с шелка или шерсти

Нашатырно-мыльный раствор

Для приготовления такого раствора необходимо взять хозяйственное мыло, воду и несколько капель нашатыря. Смачиваем тряпку в этом растворе и аккуратно проходимся по загрязненным участкам. Изделия из шерсти можно предварительно очистить тампоном, смоченным бензином, а затем уже нашатырно-мыльным раствором.

Как отстирать пятно от кофе с синтетической ткани

Спирт

Замачиваем одежду с пятнами и добавляем в раствор спирт (1 ч. л. спирта на 1 л воды). Ждем несколько минут, затем стираем вещь вручную или в машинке.

Чем отстирать застаревшие или трудновыводимые пятна от кофе?

Соль

Замачиваем вещь в подсоленной воде на несколько часов, а потом стираем в машинке, включив двойной режим полоскания.

Глицерин

Трудновыводимые пятна также можно попробовать вывести с помощью глицерина. Наносим его на пятно и оставляем примерно на 20-30 минут, а затем стираем как обычно. Если пятно очень старое, можно смешать 1 ч. л. глицерина со стаканом воды и парой капель нашатырного спирта, но осторожно – чтобы не повредите ткань.

Что не нужно делать, чтобы вывести пятно от кофе

Если вы только пролили напиток на любимую кофточку, не стоит использовать влажные салфетки - они лишь усугубят проблему. Также не нужно растирать пятно - так пигменты кофе лишь глубже впитаются.

Кроме того, лучше реагировать сразу, а не откладывать; не промывать в горячей воде ткань, на которую пролился напиток со сливками или молоком.

Смотрите видео о том, как вывести пятно от кофе на белой или цветной одежде

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Для чего нужны лайфхаки? Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами. Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

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