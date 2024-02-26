Как быстро убрать пятна от кофе: легкий и очень эффективный способ

Каждый из нас порой сталкивается с ситуацией, когда кофе случайно проливается на вещи. Особенная проблема – пролитый напиток на белую одежду перед выходом на работу. И здесь возникает вопрос, как вывести пятно от кофе в домашних условиях. Мы расскажем, как быстро и просто это сделать.
Как убрать пятно от кофе
На YouTube-канале блогера Константина Нечетова есть полезный совет, который поможет разобраться в ситуации с пролитым на одежду кофе.
Приготовьте соль и глицерин, чтобы удалить пятна
Можно быстро сбегать в аптеку, купить там глицерин, и забежать на кухню за солью. Глицерином следует полностью залить пятно и насыпать на него 1 чайную ложку соли. Соль нужно хорошо втереть в пятно.
Ждем 20 минут и стираем одежду с кофейным пятном
Далее нужно подождать 20 минут, после чего отстирать пятно хозяйственным мылом вручную.
От пятна не останется и следа.
Для чего нужны лайфхаки?
Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами.
Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.
Можно ли отстирать кофе с одежды, если пятно старое
Автор в комментариях уверяет, что этот способ эффективен и для застарелых пятен от кофе. Однако в комментариях пишут, что для старых пятен он не работает. Мы полагаем, что лучше всего этот способ будет действовать именно для свежих пятен, которые нужно быстро застирать.
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