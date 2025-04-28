Гель или порошок: мастер рассказал, что лучше для стиральной машины

Владимир Хатунцев рассказал какое средство для стирки подходит для стиральной машины.

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Гель или порошок - что выбрать / Коллаж: Главред, фото: Instagram volodymyr_khatuntsev, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как гель может влиять на стиральную машину

Какие недостатки геля по сравнению с порошком для стирки

Вопрос, который волнует каждую хозяйку, - что лучше использовать для стирки: гель или порошок. Главред решил разобраться в этом вопросе и обратился за советом к опытному мастеру по ремонту стиральных машин Владимиру Хатунцеву.

На своем популярном YouTube-канале "Мастер Плюс" он поделился своим мнением о преимуществах и недостатках различных средств для стирки.

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По словам Владимира, стиральный порошок - лучший выбор, чем гель. Гель имеет некоторые недостатки: он достаточно густой и скользкий, поэтому, попадая в стиральную машину, не сразу растворяется в воде.

Он может оставаться на стенках ячейки для порошка, патрубках и барабане стиралки. Это приводит к образованию тонкого слоя слизи, что является идеальной средой для развития плесени.

Со временем этот слой может влиять на детали стиральной машины, что может привести к их поломке. Именно поэтому мастер обращает внимание на порошок.

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Кто такой Владимир Хатунцев? Владимир Хатунцев - мастер по ремонту, блогер, предприниматель, владелец компаний "Мастер Плюс" и "Техсервис", специализирующихся на продаже запчастей к бытовой технике. Окончил Винницкий национальный технический университет. Начинал свою деятельность как мастер по ремонту стиральных машин, затем создал YouTube-канал "Мастер Плюс" на более чем 630 тысяч подписчиков, в котором рассказывает о ремонте бытовой техники, блоггинге и построении бизнес-процессов. Facebook

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