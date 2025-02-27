Какие 5 задач надо выполнить после каждой стирки: плесени в машинке не будет никогда

Нужно всего несколько секунд уделять стиральной машинке после стирки, чтобы предотвратить появление плесени внутри нее.

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Какие 5 задач надо выполнить после каждой стирки/ коллаж: Главред, фото: pexels, скрин из видео

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Какие пять шагов нужно выполнять после стирки

Как предотвратить появление плесени в стиральной машинке

Стиральные машинки помогают делать нашу одежду чистой и экономить наше время. Но для того, чтобы такая техника служила нам как можно дольше, важно поддерживать и ее саму в чистоте и исправном состоянии.

Если не ухаживать за машинкой должным образом, то внутри нее может появиться плесень, избавиться от которой может быть непросто. Поэтому лучше предотвратить появление такой проблемы, чем сделать возможной ситуацию, когда придется искать способ, как избавиться от плесени в стиральной машине.

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Эксперты из Advanced Damp поделились пятью советами, как не допустить появления плесени в стиральной машинке, пишет express.co.uk.

1. Оставлять дверь открытой

После каждой стирки внутри стиральной машины тепло и влажно, а это является идеальной средой для размножения плесени.

Чтобы бороться с этим, просто стоит после каждой стирки оставлять открытой дверь стиральной машины.

"Всегда оставляйте дверцу стиральной машины открытой после каждого использования, поскольку это помогает ей быстрее высыхать и уменьшает влажность, что, в свою очередь, удерживает вашу стиральную машину без плесени", - отметили эксперты.

2. Протирать внутренние поверхности и уплотнители

После стирки на уплотнителях и в целом внутри стиральной машины образуется конденсат. Если его не проветрить и не протереть, там может появиться плесень.

3. Очищать машинку каждые несколько месяцев и проверять фильтр

Чтобы поддерживать стиральную машину в идеальном состоянии и чтобы она прослужила дольше, нужно регулярно очищать ее и проверять фильтр.

"Идеальной процедурой очистки стиральной машины была бы очистка резинового уплотнителя дверцы после каждого использования, очистка ящика для стиральных средств каждые пять стирок и удаление накипи из вашей стиральной машины раз в месяц. Обязательно очищайте также фильтр и хорошо чистите машинку каждые один-три месяца. Вы также можете настроить машину на горячую стирку с чашкой белого уксуса, чтобы освежить ее и удалить любые неприятные запахи", - рассказали эксперты.

4. Не оставлять мокрые вещи в машинке

Стоит стараться не оставлять мокрую выстиранную одежду внутри стиральной машины на длительное время, особенно на ночь. Это может привести к накоплению плесени, которая может вызвать неприятные запахи и повреждения.

5. Не использовать слишком много моющего средства

"Использование слишком большого количества моющего средства не сделает вашу одежду чище, но оставит на ней остатки. Всегда следуйте инструкциям по дозировке жидкостей, порошков и капсул", - добавили эксперты.

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