Надо ли добавлять кондиционер для стирки: неочевидный ответ экспертов

Необходимость использования кондиционера является довольно дискуссионной.

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Что дает кондиционер во время стирки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

О чем речь:

Какую пользу одежде приносит кондиционер

Когда кондиционер может вредить

Как известно, кондиционер славится своей способностью делать одежду мягкой, приятно пахнущей, а также уменьшать складки и устранять статическое электричество. Однако окончательный ответ, стоит ли его использовать, дали эксперты The Washington Post, пишет Главред.

Зачем нужен кондиционер?

По словам старшего директора по цифровым коммуникациям Американского института уборки Джессики Эк, кондиционер может помочь сохранить одежду в хорошем состоянии, уменьшая трение во время сушки.

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"Кондиционер может дольше сохранять одежду в хорошем состоянии, поскольку он уменьшает трение во время сушки. Это помогает предотвратить износ волокон", - отметила Эк.

В публикации отмечается, что необходимость использования кондиционера является дискуссионной.

"Кондиционер для белья работает, но не по той причине, по которой вы думаете. Когда вы перебарщиваете с использованием моющего средства, белье становится жестким. Но вам не нужен кондиционер. Вместо этого я говорю людям использовать меньше моющего средства - всего две столовые ложки на загрузку - и белье станет естественным образом мягким", - пояснил эксперт по стирке Патрик Ричардсон.

Когда не стоит использовать кондиционер?

Эксперты рекомендуют избегать использования кондиционера при стирке таких вещей:

детской пижамы,

полотенец,

спортивной одежды,

купальников и нижнего белья.

Ричардсон предлагает несколько изменить режим стирки в зависимости от потребностей:

"Если вы хотите придать одежде аромат, используйте ароматизированное моющее средство. Если проблема в статическом электричестве, не сушите белье в сушильной машине так долго", - заявил он.

Как избавиться от запаха в стиральной машине - инфографика / Главред

Что интересно, ранее также рассказывалось о необычном трюке, как лавровым листом заменить кондиционер для одежды.

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Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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