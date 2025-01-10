Можно ли пить зеленый чай с сахаром: эксперты дали окончательный ответ

Самое главное - помнить об умеренности употребления сахара и выбирать качественные продукты.

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Стоит ли пить зеленый чай с сахаром / Коллаж: Главред, фото: 1zoom.ru

Вкратце:

Как сахар помогает зеленому чаю бороться с болезнями

Каким образом можно повысить пользу от любимого напитка

Многие считают, что зеленый чай нужно пить без сахара, чтобы сохранить все его полезные свойства. Однако исследования показывают, что небольшое количество сахара может сделать этот напиток еще полезнее, пишет Главред со ссылкой на ТСН.

Как сахар усиливает полезные свойства зеленого чая?

Зеленый чай богат катехинами - мощными антиоксидантами, которые помогают организму бороться со свободными радикалами, укрепляют иммунитет и снижают риск развития серьезных заболеваний, таких как рак, диабет, инсульт и сердечно-сосудистые болезни.

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Добавление сахара способствует лучшему усвоению катехинов организмом. Научные исследования показывают, что небольшое количество сахара может втрое повысить интенсивность всасывания этих полезных веществ.

Иначе говоря, сахар помогает получить максимум пользы от зеленого чая.

Разница между черным и зеленым чаем / Инфографика: Главред

Сколько сахара стоит добавлять в чай?

Несмотря на пользу сахара для усвоения катехинов, важно не превышать норму:

Добавлять не более одной чайной ложки сахара.

Использовать альтернативы, такие как мед или стевия, которые имеют более низкий гликемический индекс.

Не перебарщивать, чтобы сохранить естественный вкус зеленого чая.

Если вы хотите получить максимум пользы от зеленого чая, небольшое количество сахара не повредит, а наоборот - сделает напиток более эффективным. Однако важно помнить об умеренности и выбирать качественные продукты.

Также ранее рассказывалось, что будет, если добавить мед в горячий чай.

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Что такое ТСН? ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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