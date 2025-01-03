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Как правильно заварить чай в заварнике: о хитром фокусе мало кто догадывается

Алексей Тесля
3 января 2025, 12:26
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Как правильно делать чай в заварнике - сколько нужно заварки на 1 литр воды.
чай
Почему нельзя заваривать чай крутым кипятком / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/dungthuyvunguyen Pexels/Ahmed Aqtai

Важно:

  • Как правильно заваривать чай
  • Почему нельзя пить чай на второй день

Вкусный и горячий чай не только прекрасно тонизирует организм, особенно в холодное время года, но и благотворно влияет на здоровье благодаря насыщенности различными микроэлементами. Для того, чтобы чай раскрыл все свои полезные свойства, при заваривании стоит соблюдать несколько основных правил.

Они позволят не только получить насыщенный напиток, но и помогут раскрыть все полезные свойства чая. Об этом идет речь в материале Главреда.

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Как правильно делать чай в заварнике

  • Для начала необходимо подогреть чистую воду до необходимой температуры;
  • Затем отмерьте необходимое количество чая для заваривания (на глазок или мерной тарой);
  • Далее следует "ошпарить" заварник нагретой водой (это не позволит чаю испытать перепад температур);
  • Вслед за тем положите чай в заварник и залейте нагретой водой (примерно до половины);
  • После непродолжительного настаивания добавьте нагретую воду в заварник (процедуру можно повторять, пока чай сохраняет вкус и аромат).

Сколько ложек чая нужно в заварник

Особенности заваривания чая могут отличаться, однако существуют определенные общие правила. В среднем, классическая формула предусматривает определенное количество листьев чая на заварник. Обычно кладут не более 1 чайной ложки заварки на одну чашку чая. Если делать чай более крепким, существует риск негативного влияния на организм.

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Как правильно заваривать чай

Порядок действий:

  • В ополоснутый кипятком заварник среднего размера добавьте чай (5–7 граммов);
  • Чай следует сразу залить 200–300 мл нагретой воды;
  • Заварник нужно закрыть крышкой и дать настояться.

Почему нельзя заваривать чай крутым кипятком

Опытные любители чая утверждают, что заваривание кипящей водой может разрушить структуру листьев. Это негативно сказывается на вкусе и аромате напитка. Также есть опасность, что кипяток убьет эфирные масла, что превратит чай в горький и неприятным на вкус напиток.

Почему нельзя пить чай на второй день

Важно помнить о том, что со временем заваренный чай теряет свои полезные свойства. Например, уже через сутки после заваривания из напитка полностью исчезают все полезные ферменты, а также витамины. Кроме того, через 24 часа после заваривания есть большой риск получить в заваренном чай грибковые споры и опасные бактерии.

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