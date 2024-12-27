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Какой чай укрепляет иммунитет: названо 5 самых полезных напитков

Виталий Кирсанов
27 декабря 2024, 20:40
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Травяные чаи приносят не только успокоение и расслабление в конце напряженного дня, но и повышают иммунитет.
чай, иммунитет
Какой чай укрепляет иммунитет / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала Оkeyluba, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Свойства травяных чаев
  • Виды чаев, которые помогут укрепить иммунитет

В травяных чаях много витаминов, минералов, антиоксидантов, полифенолов, которые помогают поддерживать функцию иммунных клеток, утверждают сертифицированный диетолог Кристен Каплан и диетолог и травник Рэйчел Миллер на страницах Real Simple.

"Первой линией защиты вашей иммунной системы является наличие физических барьеров, таких как кожа и слизистая оболочка носа, горла и пищеварительного тракта. Когда вы адекватно увлажнены, ваше тело может создать прочный физический барьер, чтобы предотвратить проникновение чужеродных бактерий и вирусов", - говорит Миллер.

Кроме того, чаи содержат различные витамины и минералы, которые способствуют повышению иммунитета. Также в этом напитке есть такие соединения, как антиоксиданты, полифенолы, катехины, флавоноиды, дубильные вещества, которые могут помочь уменьшить окислительный стресс путём нейтрализации свободных радикалов, объясняет Каплан.

Специалисты назвали 5 видов чая, которые помогут укрепить иммунитет.

1. Моринга. Этот чай родом из Индии. Моринга - самое здоровое растение на планете. Чай изготавливают из листьев моринги масличной, которую часто еще называют "чудо-деревом" из-за широкого спектра преимуществ для здоровья, говорит Каплан. Листья этого дерева содержат основные питательные вещества, витамины и антиоксиданты, что делает чай из него отличным выбором для общего укрепления здоровья.

2. Куркума. Чай с куркумой появился в Японии, где измельчали корневища растения куркума длинная и готовили напиток. Его до сих пор любят во всем мире. Чай с куркумой широко известен своими мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, прежде всего благодаря активному соединению куркумина. Оно способно уменьшать воспаление в организме и оказывает мощную антиоксидантную защиту.

3. Зеленый чай. Он известен своим высоким содержанием антиоксидантов, в частности катехинов, которые имеют ряд преимуществ для здоровья: снижают риск хронических заболеваний, ускоряют метаболизм, улучшают функции мозга, поддерживают здоровье сердца, помогают снизить уровень холестерина. Ежедневное употребление зеленого чая - отличный способ повысить иммунитет и улучшить общее самочувствие.

4. Шиповник. Шиповник, как и многие фруктовые чаи, имеет высокое содержание витамина С. Также чай из шиповника содержит много других витаминов и антиоксидантов для повышения иммунитета.

5. Бузина. В бузине есть уникальные соединения под названием полисахариды, которые помогают стимулировать вашу иммунную систему к усилению реакции против патогенов. Если вы хотите немного повысить свой иммунитет - приготовьте себе чашку чая из бузины.

А вот автор Youtube-канала Оkeyluba дает свой рецепт витаминного чая для укрепления иммунитета.

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