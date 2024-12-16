Почему в СССР в чай добавляли соду: ответ удивит многих

Сода лучше всего подходит для рассыпчатого чая.

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Традиции чаепития в Советском Союзе / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Как и почему появилась практика добавления соды в чай

Как сода влияет на цвет напитка

В Советском Союзе существовала интересная практика добавления соды в чай, которая была популярной среди работников железных дорог и общепита. Это явление стало частью культурных традиций чаепития того времени, пишет Главред со ссылкой на ТСН.

Зачем в СССР добавляли соду в чай?

Некоторые считают, что сода помогала экономить: благодаря ей чай казался крепче при минимальном количестве заварки. Однако основная причина заключалась в улучшении вкусовых качеств напитка.

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Сода смягчала воду, которая часто была жесткой, делая чай более насыщенным и ароматным. Темный цвет напитка был дополнительным бонусом, который придавал чаю "богатый" вид.

Также это упрощало мытье посуды: сода предотвращала образование разводов на стаканах и чашках.

Еще одной интересной особенностью является химический эффект. Если добавить лимон к чаю с содой, напиток станет светлее, а без лимона он будет иметь темный насыщенный оттенок и особый аромат, который становится ярче даже при повторном заваривании.

Для тех, кто хочет воспроизвести этот советский способ, стоит помнить: сода лучше всего подходит для рассыпчатого чая. В пакетированном чае она не даст ощутимого результата, кроме изменения вкуса.

Также ранее рассказывалось, почему в советские времена пили чай с печеньем. Теперь это является обыденной привычкой многих, которую навязали еще в СССР.

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