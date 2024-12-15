Пережиток СССР: почему в советские времена пили чай с печеньем

Вы узнаете:
- Почему советские люди привыкли пить чай со сладостями
- Почему чай со сладким считают плохой привычкой
Во времена СССР большинство людей не имело доступа к нормальным продуктам на постоянной основе, поэтому на уровне союза сформировалось неправильное отношение к питанию.
Тогдашней власти было безразлично на здоровье людей, главное было накормить всех. Главред узнал, что так сформировалась вредная привычка пить чай с печеньем или другими сладостями.
Дело в том, что из-за низкого качества продуктов в советские времена люди не всегда наедались и даже через час-два после полноценного приема пищи чувствовали голод. Чтобы утолить его, как пишет ТСН, многие делали себе чай и к нему брали доступное сладкое - печенье или конфеты.
Эта привычка сохранилась до сих пор во многих семьях. Однако мало кто задумывается, насколько вредны могут быть такие "перекусы" для организма, ведь даже пить чай с сахаром на постоянной основе не желательно.
Пользователи Quora рассказали, что употребление большого количества сладкого может негативно повлиять на ваше здоровье, в частности спровоцировать ожирение, бессонницу, учащенное сердцебиение, тревогу и проблемы с пищеварением.
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