Пережиток СССР: почему в советские времена пили чай с печеньем

Чай с печеньем или конфетами является обыденной привычкой многих, которую навязали еще в советские времена.

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Сладости с чаем хорошо утоляли голод / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему советские люди привыкли пить чай со сладостями

Почему чай со сладким считают плохой привычкой

Во времена СССР большинство людей не имело доступа к нормальным продуктам на постоянной основе, поэтому на уровне союза сформировалось неправильное отношение к питанию.

Тогдашней власти было безразлично на здоровье людей, главное было накормить всех. Главред узнал, что так сформировалась вредная привычка пить чай с печеньем или другими сладостями.

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Дело в том, что из-за низкого качества продуктов в советские времена люди не всегда наедались и даже через час-два после полноценного приема пищи чувствовали голод. Чтобы утолить его, как пишет ТСН, многие делали себе чай и к нему брали доступное сладкое - печенье или конфеты.

Эта привычка сохранилась до сих пор во многих семьях. Однако мало кто задумывается, насколько вредны могут быть такие "перекусы" для организма, ведь даже пить чай с сахаром на постоянной основе не желательно.

Пользователи Quora рассказали, что употребление большого количества сладкого может негативно повлиять на ваше здоровье, в частности спровоцировать ожирение, бессонницу, учащенное сердцебиение, тревогу и проблемы с пищеварением.

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Что такое Quora Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 год веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

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