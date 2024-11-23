Никто не догадается, что они родом из СССР: как переделать старые елочные игрушки

Новый год не за горами и самое время подумать, как обновить старые елочные шары.

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Как реставрировать советские елочные игрушки / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как обновить советские елочные игрушки

Какие инструменты понадобятся для реставрации

Какие краски лучше всего использовать

Старые елочные игрушки есть дома практически у каждого. И хотя некоторые утратили свой первоначальный блеск, выбросить их не поднимается рука, поскольку они все же имеют какую-то ценность, например, хранят воспоминания. Выбрасывать такие игрушки совсем необязательно - лучше дать им новую жизнь, пишет Главред.

Как переделать старые елочные игрушки, рассказали на Youtube-канала Zarochentseva Blog.

Чтобы реставрировать игрушку, понадобится наждачная бумага, краска, клей, блестки и немного фантазии.

Какой краской реставрировать елочные игрушки? Самый удобный вариант - акрил. Такие краски не имеют запаха, быстро сохнут и их можно разбавить водой, если они засохли.

Автор канала показала на примере своих игрушек весь процесс реставрации.

"Первая игрушка, которую мы будем декорировать, это такой милый грибочек. И первым делом я убираю старую краску с помощью наждачной бумаги. Затем покрываю грибочек акриловой краской, которую я покупала в обычном канцелярском магазине. Либо ее можно купить в магазине для творчества. Новая краска наносится на игрушку с помощью губки", - рассказала Юлия.

Так выглядела игрушка до реставрации / скриншот

Есть несколько методов и способов нанесения краски. Если использовать кисточку, что то краска ложится разводами. Выйти из положения можно: нужно первый слой нанести кистью, а второй - спонжем.

Перед нанесением второго слоя краске нужно дать высохнуть в течение примерно 10 минут.

Уже с новой краской игрушка выглядит довольно симпатично, но чтобы добавить ей яркости, гриб можно покрыть блестками.

Сначала нанесите на игрушку клей ПВА, а затем тщательно несколько раз посыпьте шар блёстками и дайте высохнуть. В результате получится достаточно красиво и никто никогда не скажет, что этот шар вы декорировали самостоятельно из старой советской игрушки.

Так выглядит шар после реставрации / скриншот

Кстати, можно использовать не только сухие блестки, но и жидкие. Как это сделать, Юлия показала на примере еще одной своей игрушки.

"С помощью губки наношу акриловую краску на свою игрушку, даю высохнуть и наношу еще один слой. Вот такой достаточно темный насыщенный цвет у меня получился. В данном случае я буду наносить жидкие блестки, их можно купить в любом магазине канцтоваров. Жидкие блестки намного дольше высыхают, наверное несколько часов минимум. Поэтому будьте осторожны, наносите блестки и затем дайте своему изделию высохнуть", - рассказала Юлия.

Игрушка декорирована жидкими блестками / скриншот

Новая жизнь советской елочной игрушки / скриншот

Игрушки можно декорировать при помощи камешков. Их наклеивают на шар с использованием клеевого термопистолета.

Шар, украшенный камешками и блестками / скриншот

Смотрите видео - Как обновить старые елочные шары:

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Что известно о Zarochentseva Blog Zarochentseva Blog - это Youtube-канал, который ведет Юлия Зароченцева. "Я живу в Украине и веду свой блог. Я очень творческий человек и люблю делиться своими идеями на канале. Также я люблю вязание, как крючком, так и спицами, поэтому на моем канале вы найдете много видео о вязании", - рассказывает о сбе девушка. Новые видео выходят каждую неделю и посвящены моде, рукоделию, путешествиям и уходу за собой. На канал подписаны почти 40 тысяч человек.

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